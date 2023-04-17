Đúng 17h chiều mai (18/4/2023): TOP 3 con giáp sau 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, lộc tới tận cửa, tiền rơi trúng đầu, đổi đời lên hương

Đón Thiên Tài nhập mệnh, tuổi Thân có thể yên tâm đón vận may tài chính khi việc làm ăn kinh doanh phát đạt, đạt được nhiều tài lộc. Những người buôn bán nhận được các đơn đặt hàng về ồ ạt, dù phải làm việc hết năng suất nhưng cũng nhờ vậy mà bạn kiếm được một khoản kha khá cho bản thân.

Song ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm vẫn là vấn đề khiến con giáp này phiền lòng. Người độc thân chưa tìm được đối tượng ưng ý, duyên đến rồi đi nhanh chóng khiến bạn vẫn lẻ bóng. Đã là duyên số là không thể vội vàng được, đừng ép buộc bản thân khi cảm xúc chưa tới.

Đường sự nghiệp của người làm công việc cố định cũng có nhiều may mắn hơn người. Bản mệnh có năng lực nhưng trước giờ chưa có cơ hội thể hiện, nay đã hoàn toàn phát huy sức mình, khiến cho mọi người xung quanh đều phải ngạc nhiên và công nhận về những gì bạn làm được.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Bạc, ánh kim

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý, Tị

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 18/4/2023 hôm nay, tuổi Dậu có phần cảm tính hơn thường ngày. Những quyết định bản mệnh đưa ra có thể chưa thực sự suy tính kỹ càng, mà chỉ dựa vào cảm quan cá nhân, đến khi mắc phải sai sót mới hối hận vì sự chủ quan của bản thân thì đã muộn.

Ngày này may mắn chỉ tới với người xông xáo và chăm chỉ, còn nếu chỉ ôm tư tưởng lười biếng và ăn sẵn, sẽ chẳng có thay đổi nào xảy ra với bản mệnh. Nỗ lực cải thiện thu nhập chỉ có thể thành công khi bản mệnh tự mình giành lấy cơ hội.

Vận trình tình duyên có phần ảm đạm. Người độc thân có phần tập trung vào công việc nhiều hơn nên vẫn muốn tiếp tục cuộc sống một mình, song nhiều lúc không tránh khỏi cảm giác cô đơn. Các cặp đôi dễ có sứt mẻ vì những bất đồng, tranh cãi.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi vui hôm nay ngày 18/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi có nhiều suy nghĩ tích cực cho tương lai của bạn và người yêu.

Công việc: Người tuổi Hợi hoàn thành công việc đúng hạn được giao, được cấp trên đánh giá năng lực cao.

Tình duyên: Tình cảm có chuyển biến tốt, cả hai có nhiều niềm tin cho tương lai.

Tài lộc: Tiền bạc chung chi nhiều cho bữa tiệc sang trọng.

Sức khỏe: Đau cổ vai gáy phần lớn đến từ dáng ngồi và tư thế ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm