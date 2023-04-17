Đúng 12h ngày mai, thứ ba (18/4/2023), những con giáp này kiêng kỵ đi đến những nơi âm khí nặng, nơi hoang vu, giao du với người lạ

Tâm linh - Tử vi 17/04/2023 22:38

Tử vi 12 con giáp tháng 4 cho biết, những con giáp này hôm nay là một ngày nhiều khó khăn và vất vả, còn có tiểu nhân quấy phá.

Tuổi Ngọ 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Ba ngày 18/4/2023 hôm nay, tuổi Ngọ có nguy cơ gặp họa phá tài. Chỉ một phút chủ quan, bốc đồng đưa ra quyết định vội vàng, bản mệnh có thể phải trả giá bằng những đồng tiền vất vả kiếm được. Hậu quả có thể ảnh hưởng lâu dài, do đó hãy cân nhắc thật cẩn thận.

Ngày này, nếu có nhận được những lời mời hợp tác đầu tư, tuổi Ngọ hãy nhớ kiểm tra thông tin cẩn thận. Bản mệnh cũng cần tỉnh táo và sáng suốt khi nghe lời khuyên của người khác, đừng cả nể, cả tin quá đáng mà quyết định sai lầm.

Vận trình tình cảm không có nhiều tiến triển như bản mệnh mong đợi. Một số cặp đôi vốn trong tình trạng chiến tranh lạnh cũng chưa tìm ra cách giải quyết. Thực tế là cả hai người đều khá hời hợt trong việc chủ động làm lành với nhau nên mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Đúng 12h ngày mai, thứ ba (18/4/2023), những con giáp này kiêng kỵ đi đến những nơi âm khí nặng, nơi hoang vu, giao du với người lạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet


Tuổi Tý 

Tuổi Tý bị Tương Xung án ngữ nên hôm nay được coi là một ngày nhiều khó khăn và vất vả với con giáp này. Bản mệnh phải đảm nhận khối lượng công việc vượt quá sức mình nhưng lại không thể chối từ. 

Đã vậy, Tý còn liên tục vấp phải những hành động gây khó dễ từ đồng nghiệp. Nguyên nhân đến từ những khúc mắc giữa cả hai từ trước đó. Bạn có tài nhưng lại kiêu ngạo nên làm mất lòng không ít cộng sự, thiếu sự kết nối với mọi người. 

Thủy – Hỏa bất dung, mối quan hệ của bạn và người ấy hay gặp trục trặc, dễ rạn nứt vì đủ chuyện lớn nhỏ. Những trận cãi vã cứ kéo dài không ngớt. Bạn cần phải bình tĩnh hơn trong xử lý tình huống, tránh nóng nảy mà mọi chuyện tan vỡ.

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Xanh dương, đen

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân, Sửu

Đúng 12h ngày mai, thứ ba (18/4/2023), những con giáp này kiêng kỵ đi đến những nơi âm khí nặng, nơi hoang vu, giao du với người lạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi hôm nay ngày 18/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay có nhiều niềm vui trong công danh, tình cảm thiếu may mắn.  

Công việc: Người tuổi Mùi hôm nay công việc đạt được nhiều kết quả hơn mong đợi, có nhiều tin vui trong công việc mới. 

Tình duyên: Tình duyên thiếu may mắn, vất vả tìm được nhau, nhưng cả hai không thể song hành.  

Tài lộc: Tài chính bấp bênh, bạn không có cách quản lí tiền đúng. 

Sức khỏe: Hạn chế xem điện thoại quá khuya, không tốt cho mắt.  

Đúng 12h ngày mai, thứ ba (18/4/2023), những con giáp này kiêng kỵ đi đến những nơi âm khí nặng, nơi hoang vu, giao du với người lạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

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