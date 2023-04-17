Từ nay đến cuối tháng 4 Âm lịch, 3 con giáp này được Thần Tài chỉ “đánh đâu thắng đó”, tiền vô như nước, giàu có không thể đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 17/04/2023 22:45

Tử vi dự báo rằng 3 con giáp sau sẽ giàu có và gặp nhiều may mắ từ nay đến cuối tháng 4 Âm lịch

Tuổi Mão

Từ nay đến cuối tháng 4 Âm lịch, 3 con giáp này được Thần Tài chỉ “đánh đâu thắng đó”, tiền vô như nước, giàu có không thể đếm xuể - Ảnh 1

Nhờ thái độ chân thành, khiêm tốn, ham học hỏi, người tuổi Mão rất “thuận lòng người”. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão thường dịu dàng và hòa đồng, vì vậy nên trong công việc hay cuộc sống họ đều nhận được sự yêu mến từ người xung quanh. Đặc biệt, họ có tài hùng biện, biết cách thể hiện bản thân mình mà không trở nên thái quá. Nhờ thái độ chân thành, khiêm tốn, ham học hỏi, người tuổi Mão rất “thuận lòng người”.

Với bản tính ấy, bản mệnh chỉ cần vận mệnh xoay chuyển là có thể gặt hái thành công. Từ nay đến cuối tháng 4 Âm lịch, tuổi Mão hứa hẹn sẽ có đường công danh sự nghiệp hanh thông, gặp nhiều may mắn, “đánh đâu thắng đó”.

Sự bình ổn trong cuộc sống, may mắn trong công việc sẽ giúp người tuổi Mão luôn hài lòng, vui vẻ.

Tuổi Tuất 

 Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất trời sinh tấm lòng nhân hậu, lương thiện ẩn sâu trong vẻ bề ngoài có vẻ lạnh lùng. Họ cũng là người rất kiên trì, chịu khó.

Dù cuộc sống có khó khăn thế nào, họ cũng không một lời kêu ca, than vãn. Họ biết cách thích nghi với hoàn cảnh và không ngừng cố gắng vươn lên. Con giáp tuổi Tuất vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tự mình gây dựng sự nghiệp thành công.

Từ nay đến cuối tháng 4 Âm lịch, con giáp tuổi Tuất có tài vận tốt, mưu sự ắt thành. Chỉ cần họ duy trì thái độ lạc quan, tích cực, họ làm việc gì cũng thành công.

Người tuổi này nỗ lực hết sức, vượt qua nhiều khó khăn trong công việc, thăng tiến trong sự nghiệp. Con giáp này làm việc chăm chỉ, đạt được thành quả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra.

Tuổi Ngọ

Từ nay đến cuối tháng 4 Âm lịch, 3 con giáp này được Thần Tài chỉ “đánh đâu thắng đó”, tiền vô như nước, giàu có không thể đếm xuể - Ảnh 2
Con giáp này được Thần Tài ưu ái nên tài lộc ngày càng vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng vận thế của người tuổi Ngọ trong năm 2023 tương đối tốt đẹp. Con giáp này được Thần Tài ưu ái nên tài lộc ngày càng vượng phát. Bản mệnh có thể hưởng cuộc sống sung túc, no đủ, không phải lo lắng nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền.

Đặc biệt, từ nay đến cuối tháng 4 Âm lịch,, tuổi Ngọ đón nhận nhiều cơ hội phát tài. Con giáp này có thể gặt hái vô số thành công trong sự nghiệp. Nhờ đó, thu nhập của họ cũng không ngừng tăng lên, khoản tiền mà bản mệnh tích lũy được cũng tăng thêm.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 10 ngày tới: 3 con giáp trúng số đổi đời, ôm cục tiền khủng

Đúng 10 ngày tới: 3 con giáp trúng số đổi đời, ôm cục tiền khủng

Khoảng thời gian 10 ngày tới, có 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang nhờ trúng số độc đắc, đời từ đây giàu có ngút ngàn khiến người người ngưỡng mộ không ngớt.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 28 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui