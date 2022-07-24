Tử vi tuần mới (25/7 - 31/7), 3 con giáp ĐẠI PHÁT SỰ NGHIỆP, tài lộc thăng hạng, quan lộ hanh thông, đón tài được tài, đón lộc được lộc, thành công vang dội, may mắn nở rộ, vận trình rực rỡ

Thời điểm này, người tuổi Dần được nhiều cát tinh chiếu mạng giúp nâng đỡ vận mệnh, gia tăng thêm nhiều vận khí tốt lành, tài lộc thịnh vượng hơn trước gấp nhiều lần. Con giáp này sẽ gặp được rất nhiều cơ hội đầu tư, phát triển công việc, vạn sự được hanh thông, thuận lợi, làm việc gì cũng thành. Từ đó, đem tới nguồn lợi dồi dào, tài lộc thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, chẳng mấy mà tậu được nhà đẹp , xe sang, cuộc sống vinh hoa phú quý thoải mái chi tiêu.

Tử vi cho biết, trong tuần mới, người tuổi Dần sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó và kém may mắn. Đây là khoảng thời gian tuyệt đẹp của con giáp này, quý nhân luôn bên cạnh để hỗ trợ, nâng cao vận khí cho tuổi Dần. Vận may của Dần trong thời điểm này sẽ lại được cải tổ rất mạnh mẽ, nếu bạn nắm bắt được vận may, sẽ có của cải tràn đến, và hạnh phúc sẽ kéo dài đến năm sau.

Thời gian từ 25/7 - 31/7), vận thế của người tuổi Mão có sự chuyển biến khả quan. Do có cát tinh soi chiếu, con giáp này liên tiếp nhận được tin vui trong sự nghiệp, tài vận và tình cảm. Sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió khiến cho thu nhập tăng lên phi mã. Con giáp này có thể nhanh chóng trở thành phú ông giàu có sở hữu nhiều bất động sản tiền tỷ và xe hơi đắt tiền.

Người tuổi Mão luôn không ngừng cầu tiến, không ngại đối mặt với thử thách vì vậy một khi gặp được cơ hội tốt, họ sẽ nắm bắt và phát huy. Đặc biệt, vào tuần sau, cuộc sống tuổi Mão sẽ được nâng lên tầm cao mới, may mắn sẽ đến liên tục giúp con giáp này tìm được cơ hội đổi đời, có thể giàu có đến năm sau.

Thời gian từ 25/7 - 31/7), vận thế của người tuổi Mão có sự chuyển biến khả quan, do có cát tinh soi chiếu, con giáp này liên tiếp nhận được tin vui trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi từ tuần mới cho biết, người tuổi Thìn chính là con giáp may mắn được Thần Tài soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý. Trong thời gian này, công danh, sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Những người tuổi Thìn càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu.

Mặt khác, do được Thần may mắn phù hộ, nên con giáp này có thể hóa giải mọi điều đen đủi và liên tiếp đón nhận tin vui trong cuộc sống. Có cơ hội đổi đời nhờ việc có được những khoản tiền lớn bất ngờ như việc trúng số đặc biệt hoặc bốc thăm trúng thưởng được giải thưởng có giá trị lớn.

Tử vi từ tuần mới cho biết, người tuổi Thìn chính là con giáp may mắn được Thần Tài soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.