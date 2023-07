Tử vi tuần mới (25/7 - 31/7), 3 con giáp ĐẠI PHÁT SỰ NGHIỆP, tài lộc thăng hạng, quan lộ hanh thông, đón tài được tài, đón lộc được lộc, thành công vang dội, may mắn nở rộ, vận trình rực rỡ

Tuổi Dần

Tử vi cho biết, trong tuần mới, người tuổi Dần sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó và kém may mắn. Đây là khoảng thời gian tuyệt đẹp của con giáp này, quý nhân luôn bên cạnh để hỗ trợ, nâng cao vận khí cho tuổi Dần. Vận may của Dần trong thời điểm này sẽ lại được cải tổ rất mạnh mẽ, nếu bạn nắm bắt được vận may, sẽ có của cải tràn đến, và hạnh phúc sẽ kéo dài đến năm sau.

Thời điểm này, người tuổi Dần được nhiều cát tinh chiếu mạng giúp nâng đỡ vận mệnh, gia tăng thêm nhiều vận khí tốt lành, tài lộc thịnh vượng hơn trước gấp nhiều lần. Con giáp này sẽ gặp được rất nhiều cơ hội đầu tư, phát triển công việc, vạn sự được hanh thông, thuận lợi, làm việc gì cũng thành. Từ đó, đem tới nguồn lợi dồi dào, tài lộc thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, chẳng mấy mà tậu được nhà đẹp, xe sang, cuộc sống vinh hoa phú quý thoải mái chi tiêu.