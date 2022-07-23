Dự đoán tử vi Chủ nhật ngày 24/7, 3 con giáp này may mắn hơn người, tài lộc bùng nổ, giàu sang chạm đỉnh, tình duyên - tiền bạc - công việc đều như ý, tự làm đại gia của chính mình

Tuổi Thìn sẽ bước sang giai đoạn mới. Nhìn chung vận trình tài lộc tương lai gần của tuổi Thìn trong ngày cuối tuần 24/7 vô cùng khởi sắc bất ngờ, tiền bạc rủng rỉnh tiêu chẳng phải lo lắng. Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ.

Tử vi ngày 24/7 cho biết, sự nghiệp và quan vận của người tuổi Thìn sẽ luôn gặp may mắn, phúc khí liên tục ập đến. Nhờ có sao Cát tinh chiếu mệnh, tuổi Thìn làm gì cũng thành công bất ngờ. Từ đó, thu nhập của con giáp này cũng tăng lên nhanh chóng, đụng đâu được đó.

Vào ngày 24/7, ngoài cơ hội thăng quan tiến chức, tuổi Ngọ còn hứa hẹn có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Vận may bất ngờ nở rộ khiến cuộc sống của họ như bước sang trang mới, tinh thần phơi phới, vui vẻ. Tài lộc của tuổi Ngọ cũng thăng hoa rõ rệt trong cuối tuần này. Ngoài thu nhập chính, họ còn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá từ nhiều công việc khác nhau.

Bên cạnh đó, tuổi Thìn được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một ngày cuối tuần bội thu. Người tuổi Thìn có thể nhận được vô số thành quả lớn, từ việc được cân nhắc thăng chức hoặc tăng lương, đồng thời tài chính cũng nhảy lên nhiều con số.

Người tuổi Ngọ luôn có quý nhân giúp đỡ nhiệt tình nên công việc thường suôn sẻ. Trong thời gian này, tuổi Ngọ sẽ gặp may mắn từ trên trời rơi xuống, sự nghiệp gặt hái được nhiều thành công, tài lộc vượng phát, cuộc sống ngày càng sung túc.

Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, Ngọ cũng kiếm về một khoản bộn tiền cho mình. Đó là công sức hoàn toàn xứng đáng với Ngọ vì đã cống hiến không mệt mỏi suốt thời gian qua. Cụ thể, người làm công ăn lương được thưởng nóng vì tìm ra hướng phát triển mới cho tập thể, trong khi đó, người làm đầu tư kinh doanh nhận được lãi lời từ những mối đầu tư đúng đắn trước đó.

Vào ngày 24/7, ngoài cơ hội thăng quan tiến chức, tuổi Ngọ còn hứa hẹn có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi học dự báo, trong ngày mai tuổi Mùi sẽ gặp nhiều niềm vui kể cả trong công việc lẫn cuộc sống. Con giáp này có thể mở rộng hợp tác kinh doanh và thu về lợi nhuận lớn. Với người tuổi Mùi đang làm công ăn lương thì thu nhập tăng hơn, được sếp trên giao nhiệm vụ, trọng trách lớn. Chỉ cần bình tĩnh nắm bắt thì mọi thứ với tuổi Mùi sẽ thăng hoa ngoài mong đợi.

Nhờ có cát tinh che chở, tuổi Mùi được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn. Lại thêm bản tính cần cù, chăm chỉ, chẳng ngại khó, con giáp này ắt sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo, thậm chí người vừa mới tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá cao.

Phương diện tài chính phát triển rực rỡ đặc biệt vào thời điểm cuối tuần, điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhờ biết nắm bắt thời cơ lại nỗ lực hết mình, bạn đạt được nhiều thành tựu, lương bổng tăng hơn trước rất nhiều.

Tử vi học dự báo, trong ngày mai tuổi Mùi sẽ gặp nhiều niềm vui kể cả trong công việc lẫn cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.