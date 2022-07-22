Tử vi 10 ngày tới (22/7 - 31/7), 'Thần Tài bám riết không buông', 3 con giáp lên hương vùn vụt, kiếm tiền bạc tỷ, đụng đâu trúng đó, một tay ôm hết lộc trời, may mắn hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 05:50

3 con giáp này giàu có viên mãn, một bước đổi đời, giàu sang vô đối, một bước lên tiên, khiến ai cũng phải ganh tỵ.

Tuổi Mão

Vào 10 ngày tới, hậu vận tuổi Mão càng phát tài phát lộc, giàu sang ngút trời. Đặc biệt, đây chính là khoảng thời gian người tuổi Mão chỉ việc phát huy những nền tảng mình đã dựng xây và khuếch trương quy mô, cứ thế mà hốt vàng hốt bạc. Người tuổi Mão nhờ quý nhân giúp đỡ mà mọi dự án, kế hoạch làm ăn, kinh doanh của người này đều mang lại lợi nhuận kếch xù, giúp tiền trong tài khoản của con giáp này tăng vùn vụt mỗi ngày.

Nhờ được sao Thiên Tướng chiếu mệnh Mão sẽ vớ được hũ vàng, nằm trên đống tiền. Số tiền mà Mão kiếm được giúp họ thỏa sức mua sắm, tiêu pha và đầu tư kinh doanh. Phúc phần trời cho sẽ giúp sự nghiệp của bản mệnh phất lên như diều gặp gió, cả đời không lo thiếu tiền.

Do có Phúc Tinh soi chiếu nên nhận được hồng phúc vô tận, người tuổi Mão cầu tài đắc tài, cầu nhân đắc nhân. Cuộc sống trở nên vô cùng thoải mái bởi họ không còn phải lo lắng về việc kiếm tiền nữa. Nhờ được trời phật phù hộ, bề trên thương yêu nên người tuổi Mão chẳng gặp phải bất cứ một vận hạn nào. Thậm chí, con giáp này may mắn đến mức công việc hanh thông, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

 

Tử vi 10 ngày tới (22/7 - 31/7), 'Thần Tài bám riết không buông', 3 con giáp lên hương vùn vụt, kiếm tiền bạc tỷ, đụng đâu trúng đó, một tay ôm hết lộc trời, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Đây chính là khoảng thời gian người tuổi Mão chỉ việc phát huy những nền tảng mình đã dựng xây và khuếch trương quy mô, cứ thế mà hốt vàng hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 10 ngày tới, bản mệnh những chú Rồng may mắn, nên hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành đại gia. Lúc ấy, tuổi Thìn không chỉ có nhà cao cửa rộng, công danh tài lộc mà đường tình duyên của họ cũng hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngầm ngưỡng mộ.

Mang mệnh phú quý từ khi sinh ra nên người tuổi Thìn dễ dàng gặt hái thành công ngoài mong đợi. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Thìn vẫn thăng tiến vùn vụt, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Họ may mắn đến mức dù bị tiểu nhân quấy phá, vướng họa thị phi vẫn dễ dàng vượt qua, vươn lên đổi đời.

Không chỉ khẳng định được vị thế của mình, số dư trong tài khoản của con giáp này cũng tăng vùn vụt mỗi ngày. Bản mệnh sẽ tha hồ tận hưởng tiền tài phủ phê, vàng dát đầy người, gia đình hạnh phúc an nhàn không ai sánh kịp. Tài vận của người tuổi Thìn thời gian này vô cùng vượng phát, có thể kiếm được những khoản tiền lớn từ việc kinh doanh, đầu tư khiến cho cuộc sống ngày một sung túc.

Tử vi 10 ngày tới (22/7 - 31/7), 'Thần Tài bám riết không buông', 3 con giáp lên hương vùn vụt, kiếm tiền bạc tỷ, đụng đâu trúng đó, một tay ôm hết lộc trời, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Tài vận của người tuổi Thìn thời gian này vô cùng vượng phát, có thể kiếm được những khoản tiền lớn từ việc kinh doanh, đầu tư khiến cho cuộc sống ngày một sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong thời gian 10 ngày tới, hậu vận của những người tuổi Tỵ lại càng thắm đỏ, tiền tài không biết từ đâu cứ liên tục chảy vào túi của con giáp may mắn này, cứ vơi lại đầy nên bạn cứ tha hồ nằm rung đùi hưởng phúc.

Người tuổi Tỵ sẽ có cơ hội phát tài phát lộc, chiến thắng trong các trò chơi may mắn. Thậm chí, họ may mắn đến mức có thể trúng số độc đắc, nghèo mạt kiếp cũng trở thành đại gia với bạc tỷ trong tay, nhà xe có đủ. Nhờ khôn khéo, thông minh, nhìn xa trông rộng nên tuổi Tỵ gặt hái được rất nhiều thành công, tiền của ập vào nhà ào ào như thác đổ.

Vận số của những chú rắn trong thời gian này sẽ càng thêm vượng, giúp họ kinh doanh hồng phát, lợi nhuận tăng nhanh đến chóng mặt. Vận tài lộc của Tỵ đỏ như son, giúp họ làm đâu thắng đó, mua nhà lầu sắm xe hơi là chuyện dễ như trở bàn tay. 

Tử vi 10 ngày tới (22/7 - 31/7), 'Thần Tài bám riết không buông', 3 con giáp lên hương vùn vụt, kiếm tiền bạc tỷ, đụng đâu trúng đó, một tay ôm hết lộc trời, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Trong thời gian 10 ngày tới, hậu vận của những người tuổi Tỵ lại càng thắm đỏ, tiền tài không biết từ đâu cứ liên tục chảy vào túi của con giáp may mắn này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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