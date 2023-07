Tử vi tuần mới (25/7 - 31/7/2022), 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền bạc không ngừng tiết kiệm, về già có của ăn của để

Tuần tới cũng khá may mắn và thành công trong công việc của con giáp may mắn này. Người tuổi Ngọ sẽ thực hiện một số giao dịch tài chính lớn. Tuy rằng vẫn có một số trục trặc nho nhỏ những chỉ cần bản mệnh đánh giá đúng được rủi ro và có kế hoạch đối phó kịp thời thì vẫn thu lại được những hợp đồng làm ăn tiềm năng.

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ tăng tiến bất ngờ, mang đến nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ khá may mắn về mặt tiền bạc, trong tuần tới sẽ có quý nhân nâng đỡ mang tới cơ hội kinh doanh, làm ăn tốt đẹp cho con giáp này. Có người may mắn còn trúng số đề tuy nhiên chớ sa đà vào trò may rủi này nếu không bản mệnh sẽ sớm phải hối hận vì dốc tiền bạc của mình vào những nơi chẳng hề có tương lai.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này cũng khá ổn định. Bản mệnh và người ấy không còn mâu thuẫn, bất đồng như trước nữa. Tình cảm vốn là t mong manh, nếu không được chăm sóc cẩn thận là có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Vì vậy muốn duy trì mối quan hệ dài lâu thì bạn nên trân trọng và giữ lấy hạnh phúc cho mình.