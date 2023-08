Tử vi thứ Sáu, ngày 19/8/2022 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài vận hưng thịnh, công danh suôn sẻ, Tý - Thân tiền của thất thoát, mọi sự khó thành

Gia đạo bất an, tình cảm cá nhân có thể sẽ chịu lời qua tiếng lại, con giáp này nên thận trọng. Người độc thân vẫn còn lo sợ, tổn thương vì quá khứ buồn nên chưa sẵn lòng cho mối quan hệ mới. Áp lực mỗi ngày một lớn nhưng có vẻ như bạn vẫn không tìm được ai để sẻ chia.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra không như ý muốn và khó khăn. Tử vi dự báo con giáp này bỏ ra nhiều công sức, tâm huyết nhưng lại bị tiểu nhân phá hoại hoặc ai đó cướp công. Do đó, con giáp này cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bình tĩnh để ứng phó với mọi tình huống.

Tuổi Sửu

Trong ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu có những tín hiệu tích cực. Với tinh thần hăng hái làm việc, công việc của người tuổi này đang trên đà phát triển rất tốt. Do đó, bạn hãy tiếp tục phát huy để có thể chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. Ngoài ra, tài lộc của con giáp này gặp nhiều may mắn do có Quý nhân phù trợ, từ đó mang cho bản mệnh nhiều cơ hội làm giàu.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này cũng đang bước vào giai đoạn ngọt ngào, nồng thắm. Bản mệnh có thể vượt qua được những áp lực của cuộc sống nhờ có gia đình là chỗ dựa vững chắc cho mình.