May mắn liên tiếp từ ngày 18/8-20/8, 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 21:26

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "hút sạch lộc trời ban", đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang từ ngày 18/8-20/8.

Tuổi Tý

Liên tiếp từ ngày 18/8-20/8, sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ đại cát đại lợi. Sự tin tường của mọi người xung quanh chính là nguồn động lực to lớn giúp con giáp này phát huy ưu thế vượt trội và đạt được những thành tựu tốt đẹp. Nhờ đó mà tài lộc chuyển mình tích cực. Với khả năng sẵn có hiện tại, bạn hoàn toàn có thể thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ.

Về vận trình tình duyên, chuyện tình yêu lứa đôi của con giáp may mắn này không gặp điều ngăn trở. Nhờ nỗ lực vun vén tình cảm của các cặp đôi và sự hỗ trợ của đào hoa vượng mà bản mệnh được đắm chìm trong hạnh phúc ngập tràn.

May mắn liên tiếp từ ngày 18/8-20/8, 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang - Ảnh 1
Liên tiếp từ ngày 18/8-20/8, sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ đại cát đại lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Từ 18/8-20/8, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra trôi chảy dễ dàng. Quý nhân nâng đỡ giúp người tuổi Sửu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đánh giá cao từ cấp trên và những người xung quanh cũng phần nào tiếp thêm động lực cho con giáp này. 

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm hạnh phúc ngất ngây trong thời gian tới. Chỉ cần được ở bên cạnh nhau, bạn và người ấy có thể trò chuyện, chia sẻ mọi điều mà không bao giờ cảm thấy nhàm chán.

May mắn liên tiếp từ ngày 18/8-20/8, 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang - Ảnh 2
Từ 18/8-20/8, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra trôi chảy dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhờ có quý nhân nâng đỡ mà người tuổi Tuất dù làm gì cũng dễ dàng và nhanh chóng thời điểm tới. Tuy nhiên, bản mệnh còn khá nguyên tắc và đi theo lối mòn nên chưa thực sự có được sự bứt phá đáng kể trong công việc.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ thăng hoa, hạnh phúc. Người ấy chính là nguồn động lực để bạn cố gắng hằng ngày. Bất kể công việc và cuộc sống có nhiều thử thách thế nào, bạn và người ấy nguyện cùng nhau vượt qua tất cả.

May mắn liên tiếp từ ngày 18/8-20/8, 3 con giáp 'hút sạch lộc trời ban', đại hỷ lâm môn, khổ tận cam lai, vươn tới giàu sang - Ảnh 3
Nhờ có quý nhân nâng đỡ mà người tuổi Tuất dù làm gì cũng dễ dàng và nhanh chóng thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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