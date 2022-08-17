Đúng 8 giờ sáng ngày mai (18/8), Thần Phật che chở hút sạch lộc trời, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài vận đỏ như son, tiền bạc trải dọc lối đi

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 13:36

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc, tài vận đỏ như son, tiền bạc trải dọc lối đi vào đúng 8 giờ sáng ngày 18/8/2022.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần đang làm ăn kinh doanh thì đây chính là cơ hội để bạn phát tài mở rộng khả năng kinh doanh buôn bán của mình vào đúng 8 giờ sáng ngày 18/8. Với những người làm công ăn lương thì chỉ cần nỗ lực hết mình cấp trên nhất định sẽ cho bạn những quả ngọt mà bạn không ngờ tới. Con giáp gặt hái được nhiều thành công tài lộc khiến ai cũng phải nể trọng.

Con giáp này không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng hết sức viên mãn. Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng trở nên hài hòa như mơ. Bản mệnh đang cùng người ấy đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu. Người độc thân vui vẻ với cuộc sống hiện tại, nhiều cơ hội sẽ được ban tặng mối nhân duyên tốt đẹp.

Đúng 8 giờ sáng ngày mai (18/8), Thần Phật che chở hút sạch lộc trời, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài vận đỏ như son, tiền bạc trải dọc lối đi - Ảnh 1
Người tuổi Dần đang làm ăn kinh doanh thì đây chính là cơ hội để bạn phát tài mở rộng khả năng kinh doanh buôn bán của mình  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng 8 giờ sáng ngày 18/8/2022, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra trôi chảy dễ dàng. Quý nhân nâng đỡ giúp người tuổi Sửu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đánh giá cao từ cấp trên và những người xung quanh cũng phần nào tiếp thêm động lực cho con giáp này. Con giáp này có được nguồn thu mới bên cạnh công việc chính nên việc trang trải cho cuộc sống không gặp phải khó khăn gì.

Về vận trình tình duyên, chuyện tình yêu lứa đôi của con giáp này không gặp điều ngăn trở. Nhờ nỗ lực vun vén tình cảm của các cặp đôi và sự hỗ trợ của đào hoa vượng mà bản mệnh được đắm chìm trong hạnh phúc ngập tràn.

Đúng 8 giờ sáng ngày mai (18/8), Thần Phật che chở hút sạch lộc trời, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài vận đỏ như son, tiền bạc trải dọc lối đi - Ảnh 2
Đúng 8 giờ sáng ngày 18/8/2022, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra trôi chảy dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

‏Vận trình sự nghiệp của ng‏‏ười ‏‏tuổi Thìn tương đối thuận lợi trong thời điểm tới. trong thời điểm tới Người tuổi này không cần phải quá lo lắng, cũng chẳng tốn nhiều công sức nhưng vẫn gặt hái được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, đừng vội cho phép bản thân dựa dẫm vào sự giúp đỡ của mọi người để vươn lên.‏

Vận trình tình cảm của người tuổi Thìn sẽ trở nên vượng sắc không ngờ. Nhân duyên cực vượng đem tới cho những chòm sao độc thân cơ hội quý giá để thoát khỏi cuộc sống cô đơn lẻ bóng. Đặc biệt là những người đã lập gia đình sẽ có được một ngày tràn ngập hạnh phúc và tình yêu thương. Tất cả đều nhờ vào sự nỗ lực, vun đắp cảm xúc của những người trong cuộc.

Đúng 8 giờ sáng ngày mai (18/8), Thần Phật che chở hút sạch lộc trời, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài vận đỏ như son, tiền bạc trải dọc lối đi - Ảnh 3
‏Vận trình sự nghiệp của ng‏‏ười ‏‏tuổi Thìn tương đối thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bắt đầu từ ngày mai (18/8/2022), ngã trúng hố vàng, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Bắt đầu từ ngày mai (18/8/2022), ngã trúng hố vàng, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới bắt đầu từ ngày 18/8/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 2 giờ 12 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 2 giờ 37 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 3 giờ 18 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 28 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 4 giờ 50 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 5 giờ 12 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc