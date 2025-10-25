Tử vi thứ 2, 3, 4, 5, 6 (27/10-31/10), 3 con giáp hứng lộc mỏi tay, giàu sang chạm đỉnh, tiền bạc thăng tiến đáng kể

Tâm linh - Tử vi 25/10/2025 09:23

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán tiền bạc rủng rỉnh, vinh hoa phú quý ngập tràn.

Tuổi Hợi 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi đón nhận nhiều lộc may mắn.

Ngày này tuổi Hợi sự cố gắng của bạn chịu phản đối từ nhiều phía, cố gắng giải thích nhưng khó thay đổi được suy nghĩ người khác.

Công việc: Trên phương diện công việc, người tuổi Hợi tạo ra được sự đổi mới, bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui

Tình cảm: Trong tình yêu, tâm trí bạn chỉ đặt đúng một người, yêu thương hết mực.

Tài lộc: Về mặt tài chính, phía trước còn chông gai, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng kinh tế.

Sức khoẻ: Mỏi cổ, cơ thể mệt mỏi khá lâu không được thư giãn.

Tử vi thứ 2, 3, 4, 5, 6 (27/10-31/10), 3 con giáp hứng lộc mỏi tay, giàu sang chạm đỉnh, tiền bạc thăng tiến đáng kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tuổi Sửu là con giáp chăm chỉ, chân thật, thẳng thắn. Họ luôn lao động hăng say và bền bỉ. Bất kể khó khăn gì đi nữa cũng không bao giờ bỏ cuộc. Sau ngày này họ bước vào giai đoạn thịnh vượng, tuổi Sửu bước vào giai đoạn vàng son bậc nhất trong chu kỳ vận mệnh 12 năm. Khó khăn lùi xa, vận may tìm đến. Họ được sao Thái Âm chiếu mệnh, mang đến phú quý và may mắn trong mọi phương diện – đặc biệt là tài chính.

Những nỗ lực của họ bắt đầu được đền đáp bằng quả ngọt. Đến năm 2026, họ không chỉ có tài chính dồi dào mà còn xây dựng được danh tiếng cá nhân, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Cuộc sống ổn định, tinh thần thảnh thơi, gia đạo an yên – đúng nghĩa là thời tới không ai cản nổi, tiền tài chạm đỉnh vinh hoa.

Tử vi thứ 2, 3, 4, 5, 6 (27/10-31/10), 3 con giáp hứng lộc mỏi tay, giàu sang chạm đỉnh, tiền bạc thăng tiến đáng kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, tuổi Tý có tinh thần làm việc lên cao và đầy hứng khởi nên giúp bản mệnh hoàn thành khá nhiều công việc bằng sự hợp tác nhịp nhàng và vui vẻ.

Không những thế, nhờ khả năng sắp xếp thời gian, bản mệnh còn có hỗ trợ thêm được nhiều người khác hoàn thành nhiệm vụ của họ. Chính điều này gia tăng niềm vui cho bản mệnh rất nhiều trong ngày hôm nay.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Tử vi thứ 2, 3, 4, 5, 6 (27/10-31/10), 3 con giáp hứng lộc mỏi tay, giàu sang chạm đỉnh, tiền bạc thăng tiến đáng kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé trai trần truồng bò như “người rừng”, bố mẹ khai: “Nuôi con thuận tự nhiên”

Bé trai trần truồng bò như “người rừng”, bố mẹ khai: “Nuôi con thuận tự nhiên”

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt vì tội 'Đưa hối lộ'

Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt vì tội 'Đưa hối lộ'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h ngày mai (Chủ nhật 26/9/2025), 3 con giáp sự nghiệp lên hương, vượng phát đủ đường, bội thu bạc tỷ, hứng lộc mỏi tay, cuộc sống dư dả

Đúng 12h ngày mai (Chủ nhật 26/9/2025), 3 con giáp sự nghiệp lên hương, vượng phát đủ đường, bội thu bạc tỷ, hứng lộc mỏi tay, cuộc sống dư dả

Sau 20h hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025, 3 con giáp 'ăn trọn lộc Thần Tài', tiền kiếm nhiều hơn hẳn tháng cũ, dễ mua nhà tậu xe đủ đầy

Sau 20h hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025, 3 con giáp 'ăn trọn lộc Thần Tài', tiền kiếm nhiều hơn hẳn tháng cũ, dễ mua nhà tậu xe đủ đầy

Sau 16h30 chiều nay (25/10/2025), 3 con giáp tài khí cực vượng, công danh thăng tiến, số mệnh dát vàng, an nhàn hưởng lộc phủ phê

Sau 16h30 chiều nay (25/10/2025), 3 con giáp tài khí cực vượng, công danh thăng tiến, số mệnh dát vàng, an nhàn hưởng lộc phủ phê

7 ngày tới (27/10-2/11): 3 con giáp tiền tài chất đống, phú quý chạm nóc, thu vàng hốt bạc đầy nhà, cuối năm phát đạt

7 ngày tới (27/10-2/11): 3 con giáp tiền tài chất đống, phú quý chạm nóc, thu vàng hốt bạc đầy nhà, cuối năm phát đạt

Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ sau ngày 25/10/2025

Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ sau ngày 25/10/2025

Đúng 12h trưa mai (26/10/2025), 3 con giáp chọn đâu thắng đó, cập bến giàu sang, lộc về trước cửa, vàng rải đầy nhà

Đúng 12h trưa mai (26/10/2025), 3 con giáp chọn đâu thắng đó, cập bến giàu sang, lộc về trước cửa, vàng rải đầy nhà