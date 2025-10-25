Tử vi thứ 2, 3, 4, 5, 6 (27/10-31/10), 3 con giáp hứng lộc mỏi tay, giàu sang chạm đỉnh, tiền bạc thăng tiến đáng kể

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi đón nhận nhiều lộc may mắn.

Công việc: Trên phương diện công việc, người tuổi Hợi tạo ra được sự đổi mới, bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui

Ngày này tuổi Hợi sự cố gắng của bạn chịu phản đối từ nhiều phía, cố gắng giải thích nhưng khó thay đổi được suy nghĩ người khác.

Tình cảm: Trong tình yêu, tâm trí bạn chỉ đặt đúng một người, yêu thương hết mực.

Tài lộc: Về mặt tài chính, phía trước còn chông gai, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng kinh tế.

Sức khoẻ: Mỏi cổ, cơ thể mệt mỏi khá lâu không được thư giãn.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp chăm chỉ, chân thật, thẳng thắn. Họ luôn lao động hăng say và bền bỉ. Bất kể khó khăn gì đi nữa cũng không bao giờ bỏ cuộc. Sau ngày này họ bước vào giai đoạn thịnh vượng, tuổi Sửu bước vào giai đoạn vàng son bậc nhất trong chu kỳ vận mệnh 12 năm. Khó khăn lùi xa, vận may tìm đến. Họ được sao Thái Âm chiếu mệnh, mang đến phú quý và may mắn trong mọi phương diện – đặc biệt là tài chính.

Những nỗ lực của họ bắt đầu được đền đáp bằng quả ngọt. Đến năm 2026, họ không chỉ có tài chính dồi dào mà còn xây dựng được danh tiếng cá nhân, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Cuộc sống ổn định, tinh thần thảnh thơi, gia đạo an yên – đúng nghĩa là thời tới không ai cản nổi, tiền tài chạm đỉnh vinh hoa.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, tuổi Tý có tinh thần làm việc lên cao và đầy hứng khởi nên giúp bản mệnh hoàn thành khá nhiều công việc bằng sự hợp tác nhịp nhàng và vui vẻ.

Không những thế, nhờ khả năng sắp xếp thời gian, bản mệnh còn có hỗ trợ thêm được nhiều người khác hoàn thành nhiệm vụ của họ. Chính điều này gia tăng niềm vui cho bản mệnh rất nhiều trong ngày hôm nay.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!