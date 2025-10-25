7 ngày tới (27/10-2/11): 3 con giáp tiền tài chất đống, phú quý chạm nóc, thu vàng hốt bạc đầy nhà, cuối năm phát đạt

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất trước và sau bạn đều giữ đúng quan điểm.

Công việc: Người tuổi Tuất rất kiên định với quan điểm riêng của bản thân khi thực hiện công việc.

Ngày này tuổi Tuất đồng lòng và cùng đối phương cố gắng rất nhiều, thực hiện nhiều dự định của bản thân.

Tình cảm: Vui vẻ khi nhận được sự đồng hành từ tình cảm của đối phương.

Tài lộc: Về mặt tài chính, nắm giữ tài chính lớn, chi tiêu có sự cân nhắc.

Sức khoẻ: Tận hưởng đủ đầy những cung bật cảm xúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn nhẹ nhàng, tinh tế nhưng đầy bản lĩnh. Họ là người biết cư xử, khôn ngoan trong giao tiếp. Từ nay trở đi, cát tinh Thiên Tài và Phúc Đức soi chiếu nên vận trình tươi sáng hanh thông, giúp họ có những bước đột phá đáng kinh ngạc. Công việc làm ăn của họ suôn sẻ, gặp được quý nhân hỗ trợ, gỡ rối khỏi những bế tắc kế hoạch nào cũng dễ dàng hoàn thành ngoài mong đợi.

Về tài vận cũng tươi sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, tuổi Mão như “cá gặp nước” – tiền bạc dồi dào, đầu tư sinh lời, kinh doanh phát đạt. Bước sang năm 2026, vận quý nhân tiếp tục song hành, họ có thể chạm tới đỉnh cao danh vọng và sự giàu có. Đặc biệt, những ai theo con đường nghệ thuật, kinh doanh hoặc sáng tạo sẽ có cơ hội nổi bật, được nhiều người ngưỡng mộ. Thời gian này, nếu khéo léo tận dụng tốt thời cơ, Mão chắc chắn bước chân vào hàng ngũ đại gia.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày này hứa hẹn sẽ mang tới cho tuổi Hợi nhiều cơ hội bất ngờ. Khả năng lãnh đạo tỏa sáng giúp bản mệnh có điều kiện lý tưởng để dẫn dắt đội nhóm tiến lên.

Các mối quan hệ của bản mệnh trở nên hài hòa hơn, con giáp này dễ nhận được tin vui từ người thân, bạn bè đang ở xa. Mọi việc diễn ra tự nhiên, bản mệnh nhận thấy rằng mọi thứ đang tiến triển một cách yên bình và tốt đẹp.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!