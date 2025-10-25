Đang đưa con đi chơi, bất ngờ người phụ nữ lạ tới xin vài sợi tóc của con trai, sự việc hồi sau càng khiến tôi kinh ngạc

Tâm sự 25/10/2025 13:19

Tôi là mẹ đơn thân nuôi con một mình. Có thời gian rảnh là tôi dành vài ngày để đưa con lên thành phố chơi, vì dì của tôi có nhà ở đó. Gia đình dì lúc nào cũng yêu quý mẹ con tôi, thằng nhóc nhà tôi cũng đặc biệt chơi thân với hai con của dì.

Sau mấy tháng dài cuối tuần nào cũng không thể dành cho con, cuối cùng tôi cũng có hai ngày thư thả dẫn con lên nhà dì chơi. Hôm đó biết mẹ con tôi lên chơi nên dì dượng mở một bữa tiệc nhỏ mời bạn bè đến đông vui.

Khi tiệc tan, mọi người về hết thì chỉ còn một người phụ nữ xinh đẹp ở lại nói chuyện với con trai của tôi. Suốt bữa tiệc tôi cũng để ý thấy cô ấy thường xuyên nhìn con trai mình, hình như muốn nói điều gì đó.

Khi ra về, cô ấy ngượng ngùng một lúc rồi hỏi tôi: “Chị có thể cho em xin vài sợi tóc của con trai chị được không? Em biết yêu cầu của mình hơi kì lạ, nhưng… quả thật con trai chị rất giống chồng sắp cưới của em. Em chỉ muốn…”.

Tôi nghe thế thì cực kì sốc nhưng chỉ nói có lẽ cô ấy nghĩ nhiều quá rồi, người với người giống nhau cũng là chuyện bình thường. Tôi cứ ngỡ lời từ chối này của mình đã đủ cho người phụ nữ lạ ấy. Nhưng vài tuần sau thì cô ấy tìm đến tận nhà tôi, đi bên cạnh còn có một người đàn ông . Khi thấy người đàn ông đó, tôi bàng hoàng vô cùng.

Ngày trước khi đã 35 tuổi mà vẫn không tìm được người ưng ý lấy làm chồng, tôi quyết định tìm người đàn ông đẹp trai, thông minh để kiếm một đứa con. Người đàn ông trước mặt tôi lúc này chính là người đó.

Đang đưa con đi chơi, bất ngờ người phụ nữ lạ tới xin vài sợi tóc của con trai, sự việc hồi sau càng khiến tôi kinh ngạc - Ảnh 1
Tôi nghe thế thì cực kì sốc nhưng chỉ nói có lẽ cô ấy nghĩ nhiều quá rồi, người với người giống nhau cũng là chuyện bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Anh lúc ấy chỉ là một sinh viên mới ra trường. Anh cần tiền còn tôi thì cần con, đó là một giao dịch của chúng tôi. Sau khi tôi mang thai thì cả tôi và anh cũng sẽ không gặp nhau nữa. Tôi làm theo đúng giao dịch và không hề tìm cách gặp lại anh lần nào nữa.

Tôi cứ nghĩ cha ruột của con trai mình sẽ không thể bị ai phát hiện, lại chẳng ngờ trái đất tròn đến thế. Khi người đàn ông này xuất hiện thì quá khứ của tôi cũng bị lộ ra ngoài.

Tôi đã chọn làm mẹ đơn thân, và khi đứng trước mặt anh lúc này tôi thật sự thấy e ngại. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của anh. Người phụ nữ xinh đẹp kia có quyền có cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn cùng chồng sắp cưới của mình. Cô ấy không nên biết về sự tồn tại của con trai tôi.

Bẵng đi vài tháng sau đó, anh tìm đến mẹ con tôi và đề nghị muốn cưới tôi làm vợ, vì anh đã chia tay với người phụ nữ kia. Tôi hơn anh ấy 10 tuổi, tôi vẫn thấy anh xứng đáng có người vợ trẻ đẹp hơn. Có lẽ bây giờ anh đã chín chắn hơn, dù anh không yêu tôi nhưng muốn cho con mình một gia đình đủ đầy cha mẹ. Tôi có nên đồng ý hay không?

Nhờ xài điện thoại đôi, vợ phát hiện bí mật khó tin của chồng qua người giao hàng

Nhờ xài điện thoại đôi, vợ phát hiện bí mật khó tin của chồng qua người giao hàng

Tôi lấy chồng tròn 4 năm, con gái đầu lòng đã 3 tuổi. Chồng tôi làm nhân viên kinh doanh bánh kẹo. Kinh tế gia đình khá vững nên hai vợ chồng cũng thư thả chuyện tiền bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tử vi cuối năm 2025, 3 con giáp ẵm hết vận may, cập bến giàu sang, đi đến đâu cũng hốt vàng bạc, phú quý không tưởng

Tử vi cuối năm 2025, 3 con giáp ẵm hết vận may, cập bến giàu sang, đi đến đâu cũng hốt vàng bạc, phú quý không tưởng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Tái hợp bất ngờ dẫn đến mang thai với chồng cũ, xin hãy cho tôi lời khuyên?

Tái hợp bất ngờ dẫn đến mang thai với chồng cũ, xin hãy cho tôi lời khuyên?

Tâm sự 51 phút trước
Ở nhà tỏ ra thân thiết, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi chê trách đủ điều, nhưng câu nói của chồng mới khiến tôi muốn 'nổi đóa'

Ở nhà tỏ ra thân thiết, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi chê trách đủ điều, nhưng câu nói của chồng mới khiến tôi muốn 'nổi đóa'

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Bạn bè ghen tỵ khi tôi được chồng chiều chuộng, nhưng sự thật tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào tim

Bạn bè ghen tỵ khi tôi được chồng chiều chuộng, nhưng sự thật tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào tim

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Ngay đêm tân hôn, chồng khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng khiến tôi buồn tủi

Ngay đêm tân hôn, chồng khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng khiến tôi buồn tủi

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh cười rồi nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước vỡ nát

Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh cười rồi nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước vỡ nát

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đang đưa con đi chơi, bất ngờ người phụ nữ lạ tới xin vài sợi tóc của con trai, sự việc hồi sau càng khiến tôi kinh ngạc

Đang đưa con đi chơi, bất ngờ người phụ nữ lạ tới xin vài sợi tóc của con trai, sự việc hồi sau càng khiến tôi kinh ngạc

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Nhờ xài điện thoại đôi, vợ phát hiện bí mật khó tin của chồng qua người giao hàng

Nhờ xài điện thoại đôi, vợ phát hiện bí mật khó tin của chồng qua người giao hàng

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Lời tiên tri của thầy bói khiến mẹ chồng 'xanh mặt' đuổi tôi đi và thái độ của chồng mới là điều 'kỳ lạ' nhất

Lời tiên tri của thầy bói khiến mẹ chồng 'xanh mặt' đuổi tôi đi và thái độ của chồng mới là điều 'kỳ lạ' nhất

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Nỗ lực tìm kiếm bé trai 13 tuổi mất tích khi lặn biển ở Phú Quốc

Nỗ lực tìm kiếm bé trai 13 tuổi mất tích khi lặn biển ở Phú Quốc

Đời sống 1 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Gia đình bàng hoàng nhận thi thể con trai sau 3 ngày mất tích

Gia đình bàng hoàng nhận thi thể con trai sau 3 ngày mất tích

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ấm ức khi biết nguyên nhân đằng sau

Nhà chồng phân biệt đối xử chuyện chia tài sản lại còn đuổi hai vợ chồng ra thuê trọ, tôi ấm ức khi biết nguyên nhân đằng sau

Vợ giấu chuyện đã từng có chồng, tôi nổi điên đòi ly hôn nhưng phản ứng của mẹ tôi khiến cả hai sững sờ

Vợ giấu chuyện đã từng có chồng, tôi nổi điên đòi ly hôn nhưng phản ứng của mẹ tôi khiến cả hai sững sờ

Tưởng đời 'sang trang' khi cưới vợ trẻ đẹp, hành động gần ngày cưới của cô khiến tôi 'độn thổ' vì quá xấu hổ

Tưởng đời 'sang trang' khi cưới vợ trẻ đẹp, hành động gần ngày cưới của cô khiến tôi 'độn thổ' vì quá xấu hổ

Ăn cơm trước kẻng' bị cả nhà chồng phản đối, ngày sinh con, mẹ chồng buông một câu khiến tôi sốc

Ăn cơm trước kẻng' bị cả nhà chồng phản đối, ngày sinh con, mẹ chồng buông một câu khiến tôi sốc

Tái hợp bất ngờ dẫn đến mang thai với chồng cũ, xin hãy cho tôi lời khuyên?

Tái hợp bất ngờ dẫn đến mang thai với chồng cũ, xin hãy cho tôi lời khuyên?

Ở nhà tỏ ra thân thiết, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi chê trách đủ điều, nhưng câu nói của chồng mới khiến tôi muốn 'nổi đóa'

Ở nhà tỏ ra thân thiết, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi chê trách đủ điều, nhưng câu nói của chồng mới khiến tôi muốn 'nổi đóa'