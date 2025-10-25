Sau 16h30 chiều nay (25/10/2025), 3 con giáp tài khí cực vượng, công danh thăng tiến, số mệnh dát vàng, an nhàn hưởng lộc phủ phê

Tử vi của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu sửa chữa lỗi làm, vực dậy tinh thần.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu bạn đang cố gắng bắt đầu lại, sửa chữa những lỗi lầm.

Ngày này tuổi Sửu khi công việc tạm hoãn lại, bạn cố gắng sửa lại và lấy lại tinh thần làm việc một cách chuyên nghiệp theo cách riêng của bạn.

Tình cảm: Trong tình yêu, tình cảm vẫn cố gắng vượt qua những thời gian khó nhọc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, khó khăn bước đầu, bạn đang cố gắng vượt qua.

Sức khoẻ: Chăm lo từng li từng tí sức khoẻ, không muốn bị gò bó trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi cho thấy, sao Thiên Ấn và Lộc Tồn cùng soi chiếu, giúp người tuổi Thìn xoay chuyển được khó khăn từng khiến họ mệt mỏi trong những tuần qua. Nếu thời gian trước, công việc dễ gặp trở ngại, bị hiểu lầm hoặc trì trệ, thì cuối tuần này mọi thứ bắt đầu chuyển động trơn tru và tích cực hơn hẳn.

Người làm ăn kinh doanh có cơ hội ký kết hợp đồng lớn, hoặc gặp được khách hàng lâu năm quay lại hợp tác. Còn người làm công sở thì có thể được cấp trên chú ý và ghi nhận, tạo bước đà cho sự thăng tiến cuối năm.

Đặc biệt, tài vận tuổi Thìn cũng “lên hương” rõ rệt. Một khoản tiền bất ngờ, có thể từ đầu tư, hoặc từ người từng nợ nay hoàn trả, giúp túi tiền rủng rỉnh. Tuy nhiên, nên nhớ rằng đây là giai đoạn gom phúc chứ không phải tiêu xài, càng biết tiết chế, phúc càng bền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Mão sẽ có một ngày đầy ắp tình yêu và hạnh phúc. Bản mệnh thực sự nhận được tình yêu thương chân thành từ người ấy và gia đình hạnh phúc là điều bản mệnh cần trân trọng và gìn giữ.

Tuy nhiên, về mặt tài chính, tuổi Mão có thể gặp một chút khó khăn vì đang tiêu xài hơi quá tay. Sắp tới sẽ có nhiều khoản chi tiêu cần thiết, vì vậy bản mệnh hãy cố gắng tiết kiệm một khoản cố định để đảm bảo tài chính ổn định hơn trong tương lai.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!