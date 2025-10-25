Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chạy ra thì thấy cháu chồng ướt người, miệng mấp máy xin được nhận nuôi

Tâm sự 25/10/2025 12:42

Tôi đi làm dâu được 4 năm rồi. So với những người khác, tôi có phần may mắn hơn vì không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu. Thế nhưng gia đình nhà chồng tôi rất phức tạp.

Chị chồng đã trải qua 2 lần đò. Sau đổ vỡ, chị ấy giành quyền nuôi con. Người ngoài nhìn vào thì thấy tình mẹ thiêng liêng nên không muốn xa con nửa bước, chỉ có tôi là thừa hiểu, chị ấy nhòm ngó vào số tiền mà chồng cũ chu cấp hàng tháng nên mới nuôi con. Trên thực tế, chị ấy bỏ con để đi chơi suốt ngày. 

Nhà chúng tôi ở cạnh nhau, tính tôi lại rất thương trẻ con, tôi mua cho con mình cái gì thì cháu chồng cũng có thứ đó. Nhiều hôm tôi sang nhà, thấy cửa khóa trái, tưởng mẹ con chị đi đâu nên quay về. Đúng lúc đó, tôi nghe tiếng gào khóc của cháu bên trong. Gọi điện cho chị chồng mới biết, chị ấy đi chơi nên khóa trái cửa rồi nhốt con trong nhà.

Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chạy ra thì thấy cháu chồng ướt người, miệng mấp máy xin được nhận nuôi - Ảnh 1
Thấy tôi chăm sóc từng chút, thằng bé đột nhiên hỏi tôi có thể làm mẹ của mình không? Ảnh minh họa: Internet

Thật lòng tôi phẫn nộ lắm, trẻ con chẳng có tội tình gì, không hiểu sao chị chồng tôi lại bỏ bê con đẻ của mình như vậy. Gần đây, chị ấy có tình mới nên đi vắng suốt ngày, con thì gửi cho nhà hàng xóm, có hôm lại đẩy qua nhà tôi, con tắm rửa, ăn uống thế nào chị ấy cũng không biết. Tôi có góp ý nhiều lần vì sợ cháu thiếu tình thương của mẹ, vậy mà chị ấy vẫn tỉnh bơ như không.

Hôm qua, vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Tôi ra mở cửa và sốc nặng khi thấy cháu chồng đang đứng co ro, người ướt sũng. Hỏi ra mới biết, mẹ thằng bé lại đi chơi nên thả ở trước cửa nhà tôi rồi phóng cho kịp giờ.

Thấy tôi chăm sóc từng chút, thằng bé đột nhiên hỏi tôi có thể làm mẹ của mình không? Câu nói non nớt ấy khiến tôi xót xa vô cùng. Tôi đang định bàn với chồng để nhận cháu anh về nuôi, nếu chị chồng để tôi nhận con nuôi luôn thì càng tốt, dù sao thì có phúc có phần, tôi cũng không nỡ đứng nhìn chị chồng huỷ hoại cuộc đời con trai chị được.

Lấy nhau gần 10 năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Lấy nhau gần 10 năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Hai người yêu nhau, khi tình cảm đã chín muồi thì đích đến của họ chính là hôn nhân. Tuy nhiên, trong góc khuất mỗi con người, họ đều giữ lại những bí mật của riêng mình. Có những bí mật khiến người khác phải chịu tổn thương và dằn vặt suốt nhiều năm trời. 

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tử vi cuối năm 2025, 3 con giáp ẵm hết vận may, cập bến giàu sang, đi đến đâu cũng hốt vàng bạc, phú quý không tưởng

Tử vi cuối năm 2025, 3 con giáp ẵm hết vận may, cập bến giàu sang, đi đến đâu cũng hốt vàng bạc, phú quý không tưởng

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Tái hợp bất ngờ dẫn đến mang thai với chồng cũ, xin hãy cho tôi lời khuyên?

Tái hợp bất ngờ dẫn đến mang thai với chồng cũ, xin hãy cho tôi lời khuyên?

Tâm sự 53 phút trước
Ở nhà tỏ ra thân thiết, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi chê trách đủ điều, nhưng câu nói của chồng mới khiến tôi muốn 'nổi đóa'

Ở nhà tỏ ra thân thiết, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi chê trách đủ điều, nhưng câu nói của chồng mới khiến tôi muốn 'nổi đóa'

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Bạn bè ghen tỵ khi tôi được chồng chiều chuộng, nhưng sự thật tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào tim

Bạn bè ghen tỵ khi tôi được chồng chiều chuộng, nhưng sự thật tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào tim

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Ngay đêm tân hôn, chồng khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng khiến tôi buồn tủi

Ngay đêm tân hôn, chồng khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng khiến tôi buồn tủi

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh cười rồi nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước vỡ nát

Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh cười rồi nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước vỡ nát

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Đang đưa con đi chơi, bất ngờ người phụ nữ lạ tới xin vài sợi tóc của con trai, sự việc hồi sau càng khiến tôi kinh ngạc

Đang đưa con đi chơi, bất ngờ người phụ nữ lạ tới xin vài sợi tóc của con trai, sự việc hồi sau càng khiến tôi kinh ngạc

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Nhờ xài điện thoại đôi, vợ phát hiện bí mật khó tin của chồng qua người giao hàng

Nhờ xài điện thoại đôi, vợ phát hiện bí mật khó tin của chồng qua người giao hàng

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Lời tiên tri của thầy bói khiến mẹ chồng 'xanh mặt' đuổi tôi đi và thái độ của chồng mới là điều 'kỳ lạ' nhất

Lời tiên tri của thầy bói khiến mẹ chồng 'xanh mặt' đuổi tôi đi và thái độ của chồng mới là điều 'kỳ lạ' nhất

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Nỗ lực tìm kiếm bé trai 13 tuổi mất tích khi lặn biển ở Phú Quốc

Nỗ lực tìm kiếm bé trai 13 tuổi mất tích khi lặn biển ở Phú Quốc

Đời sống 1 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Gia đình bàng hoàng nhận thi thể con trai sau 3 ngày mất tích

Gia đình bàng hoàng nhận thi thể con trai sau 3 ngày mất tích

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng đời 'sang trang' khi cưới vợ trẻ đẹp, hành động gần ngày cưới của cô khiến tôi 'độn thổ' vì quá xấu hổ

Tưởng đời 'sang trang' khi cưới vợ trẻ đẹp, hành động gần ngày cưới của cô khiến tôi 'độn thổ' vì quá xấu hổ

Ăn cơm trước kẻng' bị cả nhà chồng phản đối, ngày sinh con, mẹ chồng buông một câu khiến tôi sốc

Ăn cơm trước kẻng' bị cả nhà chồng phản đối, ngày sinh con, mẹ chồng buông một câu khiến tôi sốc

Tái hợp bất ngờ dẫn đến mang thai với chồng cũ, xin hãy cho tôi lời khuyên?

Tái hợp bất ngờ dẫn đến mang thai với chồng cũ, xin hãy cho tôi lời khuyên?

Ở nhà tỏ ra thân thiết, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi chê trách đủ điều, nhưng câu nói của chồng mới khiến tôi muốn 'nổi đóa'

Ở nhà tỏ ra thân thiết, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt tôi chê trách đủ điều, nhưng câu nói của chồng mới khiến tôi muốn 'nổi đóa'

Bạn bè ghen tỵ khi tôi được chồng chiều chuộng, nhưng sự thật tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào tim

Bạn bè ghen tỵ khi tôi được chồng chiều chuộng, nhưng sự thật tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào tim

Ngay đêm tân hôn, chồng khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng khiến tôi buồn tủi

Ngay đêm tân hôn, chồng khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng khiến tôi buồn tủi