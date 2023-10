Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất được trời sinh có tính cách mạnh mẽ, ý chí và nghị lực kiên cường. Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ không bao giờ đầu hàng trước số phận. Tuổi Tuất tham vọng và muốn xây dựng cuộc sống sung túc cho riêng mình, vì vậy họ không ngừng nỗ lực để đạt được điều mình mong muốn nhất.

Tử vi ngày mai có nói, người tuổi Tuất làm ăn gặp nhiều may mắn. Con giáp này nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Tài vận cũng tăng lên đáng kể, may mắn nhất trong năm nay. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc bạn nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể "cá kiếm" được khối tài sản to lớn.