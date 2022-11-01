Đúng 10 ngày tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Mão sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Tuổi Mão vốn là những người hiền lành, lương thiện nên thường được ông trời giúp đỡ. Song tuổi trẻ của người tuổi Mão cũng nhiều khi gặp khó khăn vất vả. Nhưng thời gian 10 ngày tới, người tuổi Mão sẽ đón nhận vô số tin vui trong cuộc sống. Tử vi học có nói, thời gian này người tuổi Mão sẽ được quý nhân phù trợ trong công việc, lại vốn được mọi người yên mến nên cuộc sống càng thăng hoa, phát tài.

Trời sinh những người tuổi Sửu luôn có thái độ sống tích cực, vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, cũng như người tuổi Sửu, tuổi trẻ của họ cũng gặp không ít khó khăn. Song tử vi học chỉ rõ trong thời gian tới, người tuổi Sửu sẽ có quý nhân phù trợ, giúp họ vươn lên thành công phát tài.

Con giáp Mão sẽ có mùa màng bội thu, gặp nhiều may mắn. Nhờ mọi thứ diễn ra tốt đẹp mà Mão tự tin hơn vào công việc của mình, mở ra cơ hội mới, đón nhận không gian phát triển tốt, tương lai đầy tươi sáng.

Tử vi đúng 10 ngày tới, Sửu sẽ đổi vận, thăng tiến ầm ầm, vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Sửu cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn. Sửu được các ngôi sao may mắn phù hộ và mang đến nhiều tin vui. Nếu Sửu có thể tập trung vào sự nghiệp của mình và tích cực dành thời gian công việc, bản mệnh có thể đột phá những đỉnh cao mới.

Những chú Trâu được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. May mắn có được sẽ giúp con giáp này dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở.

Tử vi đúng 10 ngày tới, Sửu sẽ đổi vận, thăng tiến ầm ầm, vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát, không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Sửu cũng mặn nồng viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn là những người khiêm tốn, có ý chí nên cho dù có đạt được thành tích cao cũng không nói với người khác, dù khó khăn vẫn nỗ lực vươn lên tìm kiếm thành công trong cuộc sống. Đặc biệt, trong khoảng 10 ngày tới, do được thần may mắn ưu ái nên người tuổi Mùi có được vô số cơ hội tốt trong công việc.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, con giáp tuổi Mùi sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Từ thời điểm này trở đi, Mùi sẽ có “số hưởng” làm một tuần tiêu cả năm cũng không hết. Vận may tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể.

Tam Hợp cục xuất hiện giúp vận tài chính của Mùi thăng tiến. Ngọ dựa vào chính năng lực của mình để kiếm tiền và thành quả nhận được vô cùng xứng đáng. Lại thêm quý nhân vây quanh, cơ hội làm giàu càng được nâng cao. Nhờ quý nhân chỉ đường nên dù làm việc gì cũng sẽ có kết quả tốt.

Từ thời điểm này trở đi, Mùi sẽ có “số hưởng” làm một tuần tiêu cả năm cũng không hết, vận may tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.