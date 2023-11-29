Tử vi ngày 30/11/2023: Thìn cuộc đời hiển vinh, Thân giàu sang phú quý, Dậu tài lộc vô cùng vượng phát

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 21:33

Tử vi ngày mới cho thấy 3 con giáp sau tiền bạc cực phát, đổi đời lên hương, cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Tuổi Thìn 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có lý tưởng cao đẹp, nhiệt tình tích cực và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Họ làm việc gì cũng nhất quán, tận tâm, đảm bảo được kết quả tốt.

Người tuổi này đa phần đều tài năng, tham vọng, luôn tự hoàn thiện bản thân, không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Họ có thể duy trì đam mê công việc trong một thời gian dài. Con giáp này vốn có nhiều tham vọng, không chịu sống an phận. Cuộc sống của họ vốn đã không đứng yên.

Bước sang cuối tháng 11/2023, người cầm tinh con rồng sẽ gặp nhiều may mắn, có tin vui đến nhà. Người tuổi này đi xa lập nghiệp, làm ăn kinh doanh ắt sẽ phát tài.

Không những thế, xung quanh người tuổi Thìn còn có quý nhân.

Vì vậy, nếu họ gặp phải những rắc rối thì sẽ dễ dàng giải quyết. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội thăng tiến trong công việc. Họ có thêm nghề tay trái, làm việc tăng ca để kiếm thêm thu nhập. Người tuổi này làm việc chăm chỉ ắt thu tiền về đầy túi, không phải chịu khó khăn, thiếu thốn nữa.

Tử vi ngày 30/11/2023: Thìn cuộc đời hiển vinh, Thân giàu sang phú quý, Dậu tài lộc vô cùng vượng phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Năm ngày 30/11/2023, tuổi Thân giữ được tinh thần chủ động, tích cực trong công việc. Con giáp này có thể đưa ra những sáng kiến mới mẻ giúp cải thiện hiệu suất làm việc của cả tập thể, đem về lợi ích về lâu về dài.

Tất nhiên, bản mệnh không phải là người toàn năng có thể nắm mọi việc trong lòng bàn tay. Vì thế, nếu gặp phải khó khăn, đừng ngại xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Quá trình này cũng giúp bản mệnh học thêm những kinh nghiệm quý báu.

Tiếc rằng tình cảm của bản mệnh lại có dấu hiệu rạn nứt. Đừng nghi ngờ nửa kia chỉ vì nghe thấy những lời đồn đại ở bên ngoài. Con giáp này cần tin tưởng vào đối phương và lắng nghe những điều người ấy nói trước khi đưa ra phán xét.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Tử vi ngày 30/11/2023: Thìn cuộc đời hiển vinh, Thân giàu sang phú quý, Dậu tài lộc vô cùng vượng phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi ngày 30/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu tài ba, đảm nhận nhiều việc quan trọng.     

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay bạn đảm nhận nhiều công việc quan trọng.

Tình cảm: Người tuổi Dậu đỗ vỡ trong tình yêu, bạn chưa muốn quen thêm ai.

Tài lộc: Tài lộc đang ngày càng cải thiện, cố gắng hằng ngày để mức thu nhập cao hơn.

Sức khoẻ: Duy trì thời gian ăn uống, cẩn thận việc di chuyển.    

Tử vi ngày 30/11/2023: Thìn cuộc đời hiển vinh, Thân giàu sang phú quý, Dậu tài lộc vô cùng vượng phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày 30/11, 1/12 và 2/12: 3 con giáp được định sẵn số giàu sang, tiền bạc vào tay không ngớt, phú quý vinh hoa chẳng ai sánh bằng

Đúng 3 ngày 30/11, 1/12 và 2/12: 3 con giáp được định sẵn số giàu sang, tiền bạc vào tay không ngớt, phú quý vinh hoa chẳng ai sánh bằng

Đúng 3 ngày 30/11, 1/12 và 2/12, 3 con giáp sau ngồi mát ăn bát vàng, của cải bạt ngàn, ung dung hưởng lộc đến cuối đời.

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