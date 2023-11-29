Đúng 3 ngày 30/11, 1/12 và 2/12: 3 con giáp được định sẵn số giàu sang, tiền bạc vào tay không ngớt, phú quý vinh hoa chẳng ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 14:33

Đúng 3 ngày 30/11, 1/12 và 2/12, 3 con giáp sau ngồi mát ăn bát vàng, của cải bạt ngàn, ung dung hưởng lộc đến cuối đời.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Mùi được nhiều người yêu mến vì tính tình hiền lành, hiểu biết, biết đối nhân xử thế.

Con giáp này giỏi lập kế hoạch, dám nghĩ dám làm. Cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió nhưng họ không vì thế mà nản lòng, bỏ cuộc. Người tuổi Mùi cầu tiến, luôn cố gắng không ngừng để vươn lên trong cuộc sống.

Cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2023, con giáp tuổi Mùi hưởng trọn lộc trời, tiền bạc ào ào chảy vào nhà. Công việc của họ tiến triển từng ngày, đặc biệt là ở những người làm đầu tư, kinh doanh. Người tuổi này nếu mới khởi nghiệp cũng dần ổn định công việc.

Đúng 3 ngày 30/11, 1/12 và 2/12, họ dùng năng lực, kinh nghiệm của mình để đạt được thành tựu xuất sắc. Nếu biết nắm bắt những cơ hội phù hợp với mình, con giáp tuổi Mùi có cả tiền tài, danh vọng khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Đúng 3 ngày 30/11, 1/12 và 2/12: 3 con giáp được định sẵn số giàu sang, tiền bạc vào tay không ngớt, phú quý vinh hoa chẳng ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Đúng 3 ngày 30/11, 1/12 và 2/12, những người tuổi Sửu chú tâm vào công việc bản thân theo đuổi.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc cân nhắc những việc đã làm, chú tâm thực hiện tốt. 

Tình cảm: Tình cảm hiện tại dù cho bạn cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng.

Tài lộc: Luôn dành nhiều tiền bạc vào những công việc chưa phù hợp.  

Sức khoẻ: Ăn khoẻ, nhưng cố gắng nhai chậm hơn.

Đúng 3 ngày 30/11, 1/12 và 2/12: 3 con giáp được định sẵn số giàu sang, tiền bạc vào tay không ngớt, phú quý vinh hoa chẳng ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Đúng 3 ngày 30/11, 1/12 và 2/12, tuổi Tuất được khuyến khích thay đổi môi trường sống hoặc tự làm mới mọi thứ theo ý muốn của mình. Những biến chuyển này cũng sẽ giúp tinh thần bản mệnh tích cực hơn, đánh giá mọi thứ với góc nhìn tươi sáng hơn.

Ngày mới hôm nay sẽ mang tới tin vui trong chuyện tình cảm cho tuổi Tuất. Con giáp này thấy mình trải qua những ngày tuyệt vời, ngập tràn sự lãng mạn, yêu thương.

Con giáp này hãy trân trọng và tỏ lòng biết ơn với những gì mình đang có vì không ai tự nhiên đối xử tốt với mình. Ngoài ra, bản mệnh hãy học cách cư xử mềm mỏng, dịu dàng với mọi người hơn.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Đúng 3 ngày 30/11, 1/12 và 2/12: 3 con giáp được định sẵn số giàu sang, tiền bạc vào tay không ngớt, phú quý vinh hoa chẳng ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5 ngày đầu tiên của tháng 12/2023, 3 con giáp phú quý lên hương, vươn mình thành đại gia, sống trong nhung lụa giàu sang

Đúng 5 ngày đầu tiên của tháng 12/2023, 3 con giáp phú quý lên hương, vươn mình thành đại gia, sống trong nhung lụa giàu sang

Đúng 5 ngày đầu tiên của tháng 12/2023, 3 con giáp sau sự nghiệp khởi sắc, làm ăn thuận lợi, đón nhận vận trình thăng hoa bất ngờ.

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