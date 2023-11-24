Tử vi ngày 25/11/2023 thứ Bảy của 12 con giáp: Hợi xứng đáng nhận thưởng, Dậu liên tục gặp được vận may lớn, Dần tiền bạc lũ lượt kéo về

Qua đêm nay, dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, người tuổi Dậu xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Cũng nhờ vậy mà khi đối diện với tình huống khó khăn, bạn luôn được giúp đỡ nhiệt tình để vượt qua.

Nếu có quan điểm, ý kiến gì, bản mệnh nên dũng cảm nêu ra trước tập thể. Có thể cái nhìn của bạn sẽ giúp tập thể vượt qua lối mòn từ trước tới nay, hướng tới một con đường phát triển mới nhanh chóng hơn.

Theo tử vi thứ Bảy ngày 25/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi biết thông cảm đến mọi người.

Công việc: Người tuổi Hợi công việc chưa có cải thiện tốt, bạn vẫn chênh vênh với những lựa chọn của bản thân .

Tình cảm: Người tuổi Hợi là người thiện lành, thông cảm cho đối phương.

Tài lộc: Có khả năng tăng thu nhập rất tốt, làm việc chu đáo nhiều mức thưởng.

Sức khoẻ: Ăn không ngon vì răng thường ê buốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi thứ Bảy ngày 25/11/2023, tuổi Dần sự nghiệp sẽ tiến triển hơn trước, đặc biệt người làm công chức, văn phòng. Tiếng nói trong công việc có giá trị. Con giáp này cũng thường xuyên lắng nghe mọi người và nghiêm túc làm ăn, nhưng đôi khi còn hơi nóng tính và thẳng thắn.

Vận tài lộc khởi sắc. Hôm nay bản mệnh sẽ nhận được tiền lương thưởng hoặc tiền hoa hồng. Con giáp này cũng là người biết tiết kiệm phòng lúc ốm đau chứ không hoang phí.

Tiếc là tình cảm lại có chút trắc trở. Ai cũng xứng đáng được yêu một cách đàng hoàng và rõ ràng, đừng tin mấy lời hứa suông. Những người có gia đình nên quan tâm con cái nhiều hơn, tuyệt đối đừng bỏ bê con cái.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.