Tử vi 5 ngày tới (1/4-5/4), sao Thiên Phúc rực sáng, những con giáp sau như 'chuột sa chĩnh gạo', ngẩng đầu thấy tiền, cúi xuống thấy bạc, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 30/03/2022 14:25

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "chuột sa chĩnh gạo", ngẩng đầu thấy tiền, cúi xuống thấy bạc, tình duyên viên mãn trong 5 ngày tới.

Tuổi Dần

Trong 5 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ là một trong những con giáp kiếm tiền giỏi nhất. Đặc biệt, nếu đi xa lập nghiệp thì sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa. Do đó, bạn cần nắm lấy cơ hội trong tay để phát triển hơn nữa.

Tuy nhiên trong tháng xuất hiện hung tinh Âm Sát, mang điềm tiểu nhân quấy phá. Dù nỗ lực hoàn thiện bản thân tới đâu, bản mệnh vẫn khó tránh những cạm bẫy bủa vây xung quanh. Có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng đố kỵ, tìm cách hãm hại. Bạn không nên tin người thái quá, mọi việc tự lực cánh sinh sẽ tốt hơn.

 

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Người tuổi Dần sẽ là một trong những con giáp kiếm tiền giỏi nhất trong 5 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Phương diện tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều tin vui vào 5 ngày liên tiếp tới đây. Bạn là người đi tiên phong nên luôn nắm bắt cơ hội sớm, thu được khoản lãi lời thuận lợi hơn nhiều so với người khác. Do đó, bạn hãy tiếp tục tích cực rèn luyện và phấn đấu, bạn sẽ còn tiến xa hơn được nữa trong tương lai. Ngoài ra, người có khiếu nghệ sĩ, lại rất giỏi sáng tạo, khả năng tính toán vô cùng tài giỏi nên sẽ nhanh chóng tạo dựng được sự nghiệp.

Ngoài ra, bạn cũng được hưởng nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên có đào hoa có nhiều khởi sắc, người độc thân tìm thấy người tâm đầu ý hợp sau khoảng thời gian móng ngóng và chờ đợi. Người đã có gia đình sẽ suôn sẻ và có nhiều niềm vui hằng ngày.

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Phương diện tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều tin vui vào 5 ngày liên tiếp tới - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Được sao Thiên Tài độ mạng, sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ trở nên hanh thông suôn sẻ trong 5 ngày tới. Được sự ủng hộ của mọi người, lại thêm sự cố gắng tự thân, bạn cứ thế tiến băng băng về phía trước và hoàn thành mọi nhiệm vụ kế hoạch với kết quả xuất sắc hơn cả dự tính.

Đối với vận trình tình cảm, người độc thân nên để ý những đối tượng cùng chí hướng trong công việc và đừng ngại chủ động nếu bạn gặp một đối tác tiềm năng tương lai. Giữa lịch trình bận rộn, những người dự định kết hôn phải dành nhiều thời gian hơn cho đối phương để duy trì mối quan hệ. Ngoài ra, tốt nhất bạn nên giữ khoảng cách với những người khác giới, nhất là với những người đã có gia đình để tránh xảy ra mâu thuẫn không đáng có.

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Được sao Thiên Tài độ mạng, sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ trở nên hanh thông suôn sẻ  - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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