Tử vi 5 ngày tới (1/4-5/4), sao Thiên Phúc rực sáng, những con giáp sau như 'chuột sa chĩnh gạo', ngẩng đầu thấy tiền, cúi xuống thấy bạc, tình duyên viên mãn

Tuổi Dần

Trong 5 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ là một trong những con giáp kiếm tiền giỏi nhất. Đặc biệt, nếu đi xa lập nghiệp thì sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa. Do đó, bạn cần nắm lấy cơ hội trong tay để phát triển hơn nữa.

Tuy nhiên trong tháng xuất hiện hung tinh Âm Sát, mang điềm tiểu nhân quấy phá. Dù nỗ lực hoàn thiện bản thân tới đâu, bản mệnh vẫn khó tránh những cạm bẫy bủa vây xung quanh. Có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng đố kỵ, tìm cách hãm hại. Bạn không nên tin người thái quá, mọi việc tự lực cánh sinh sẽ tốt hơn.