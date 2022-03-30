Tử vi 2 ngày tới (31/3-1/4), sao Phúc Đức xóa tan vận xui, những con giáp sau tiền tài 'tăng lên chóng mặt', an nhàn sung sướng không ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 30/03/2022 00:53

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được sao Phúc Đức độ mạng, tiền tài "tăng lên chóng mặt", an nhàn sung sướng không ai bì kịp trong 2 ngày liên tiếp tới.

Tuổi Dần

Trong 2 ngày liên tiếp tới đây, vận trình của con giáp may mắn này sẽ thuận lợi hanh thông hơn, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc đầy nhà. Ngoài ra, bạn biến mọi khó khăn thành cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Bạn cũng thường tự lực cánh sinh, nếu có quý nhân thì người đó cũng sẽ là quý nhân cực chất, có khả năng giúp bạn xây dựng một cuộc sống thăng hoa toàn diện. 

Vận trình tình cảm đang vô cùng thuận lợi, tin vui tới tấp. Tình yêu khiến cho bản mệnh như được thay da đổi thịt, tinh thần phơi phới, vui vẻ lạc quan, cuộc sống dường như có thêm rất nhiều điều thú vị.

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Người tuổi Dần sẽ thuận lợi hanh thông hơn, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc đầy nhà - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ có cơ hội đổi đời trong 2 ngày tới. Vận may sẽ đeo bám không buông, khiến con giáp này làm đâu thắng đó, ôm hết tiền tài trong thiên hạ vào nhà. Từ đây, bạn chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc, an nhàn sung sướng không ai bì kịp.

Đặc biệt, các hoạt động xã hội, các tương tác sẽ giúp con giáp này gắn kết được với nhân vật thú vị nào đó. Dường như đối phương sẽ mang đến cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc bất ngờ, khiến cho bạn không khỏi hạnh phúc. Đây là thời điểm "vàng" để bạn và người ấy thắt chặt mối quan hệ.

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Người tuổi Thìn sẽ có cơ hội đổi đời trong 2 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc thuận lợi khiến người tuổi Ngọ như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh trong 2 ngày nữa. Đồng thời, đại sự dễ thành nhưng bạn phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại. Đây cũng là thời điểm mang lại nhiều hy vọng đối với người tuổi Ngọ.

Trong thời gian này, bản mệnh cần biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thăng hoa hơn. Dự báo trong thời gian này, bạn làm gì cũng suôn sẻ, thậm chí, tới cuối năm, bạn cũng có thể để dành được một khoản tiền lớn, đủ để mua xe tậu nhà.

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Người tuổi Ngọ có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh trong 2 ngày nữa - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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