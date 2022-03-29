Tử vi 3 ngày tới (1/4-3/4), Thần Tài sát cánh, những con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "ngồi mát ăn bát vàng", lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê trong 3 ngày tới.
- Hai ngày cuối của tháng 3 (30/3-31/3), Chính Ấn rực sáng, những con giáp sau sếp thưởng 'kếch xù', tiền bạc đong đầy két, dễ gặp được 'ý trung nhân'
- Tử vi 3 ngày tới (30/3-1/4), sao Thái Âm chiếu mệnh, những con giáp sau đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng
Tuổi Dần
Được Thần Tài độ mạng, sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ trở nên hanh thông suôn sẻ, không có chướng ngại ngăn bước thăng tiến. Được sự ủng hộ của mọi người, lại thêm sự cố gắng tự thân, bạn cứ thế tiến băng băng về phía trước, hoàn thành mọi nhiệm vụ kế hoạch với kết quả xuất sắc hơn cả dự tính.
Ngoài ra, bạn cũng được hưởng nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên có đào hoa có nhiều khởi sắc, người độc thân tìm thấy người tâm đầu ý hợp sau khoảng thời gian móng ngóng và chờ đợi. Người đã có gia đình sẽ suôn sẻ và có nhiều niềm vui hằng ngày.
Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ có cơ hội kiếm tiền rất lớn nên nhất định phải nắm bắt cơ hội trong 3 ngày tới. Ngoài ra, thành tựu trong sự nghiệp của bản thân cũng không nên coi thường, thậm chí có thể tăng gấp đôi, sự nghiệp suôn sẻ, quý nhân tứ phương hỗ trợ. Đồng thời, có thể trở thành một người giàu có.
Về vận trình tình cảm, đặc biệt đối với phụ nữ, không những có khả năng xây dựng sự nghiệp viên mãn mà còn được tận hưởng hôn nhân hạnh phúc. Trong thời gian tới đây, bạn sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp tinh thần thoải mái và tìm được giá trị cuộc sống đích thực.
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu có thể nói là như "cá gặp nước", tính tình thoải mái, dễ chịu trong thời gian tới. Vận may của bạn cũng bùng nổ, sự nghiệp phất lên, tình yêu đích thực đến cửa, mọi việc suôn sẻ. Do đó, bạn có thể thu được nhiều lợi về sự nghiệp hoặc sức khỏe, đào hoa vượng phát, phúc khí thường xuyên tai qua nạn khỏi, có thể nói là vô cùng may mắn.
Bên cạnh đó, Thực thần trợ mệnh, có lộc trời ban, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, bạn dễ xây dựng được những mối quan hệ xã giao, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, cũng cần phân biệt rõ những đối tượng tốt, xấu để tránh tình trạng bị lợi dụng, khiến bản thân chịu thiệt thòi sau này.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.