Bước sang ngày 1/4, những con giáp sau được Thiên Tài hộ mệnh, quý nhân trợ lực, sự nghiệp một bước 'nhảy vọt', tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 30/03/2022 11:40

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được Thiên Tài hộ mệnh, quý nhân trợ lực, sự nghiệp một bước "nhảy vọt", tiền tiêu không hết sau ngày 1/4/2022.

Tuổi Dần

Sau ngày 1/4, con giáp may mắn này sẽ trở thành con giáp giàu có hơn người. Mọi kế hoạch kinh doanh đều thành công ngoài mong đợi, mang về lợi nhuận khổng lồ. Kiếm tiền dễ như trở bàn tay, càng về cuối năm càng phát tài là phúc phần trời đã an bài. Dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường nhưng bạn vẫn nhanh chóng đổi đời, một bước tự làm đại gia của chính mình.

Chuyện tình yêu của người tuổi Dần vô cùng thăng hoa. Trải qua vô vàn sóng gió nhưng chẳng điều gì có thể làm chùn bước được bạn là vì bạn luôn có được chỗ dựa tinh thần vững chắc là người bạn đời của mình.

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Người tuổi Dần có cơ hội trở thành con giáp giàu có hơn người - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ luôn thông minh lanh lợi, kiếm tiền rất giỏi, sự nghiệp phát triển tương đối ổn định, thu được kết quả vô cùng tươi sáng và năm nay cũng không ngoại lệ. Bên cạnh đó, bạn đợc quý nhân trợ lực nên có tài vận khởi sắc, nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng lên không ngừng. Công việc thuận buồm xuôi gió, làm một thu ba thu bốn và công việc kinh doanh hồng phát.

Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ nhận được nhiều lộc tình duyên. Những người đó thường là những người có ngoại hình đẹp, ưa nhìn nhưng lại hơi nhút nhát ngại những chỗ đông người, tuy nhiên bạn lại là những người vô cùng thú vị và giàu tình cảm chỉ là bạn chưa thể hiện ra nên thường được người khác giới yêu thích bởi sự bí ẩn thông minh.

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Người tuổi Ngọ luôn thông minh lanh lợi, kiếm tiền rất giỏi, sự nghiệp phát triển tương đối ổn định sau ngày 1/4 - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn rất hiền lành, dễ hòa đồng, tính cách được nhiều người ngưỡng mộ, rất quan tâm đến bạn bè và người thân trong gia đình, quý trọng các mối quan hệ xã hội nên được mọi người quan tâm chăm sóc, có thể ổn định bắt đầu cuộc sống mới.

Vận trình phát triển vững chắc như núi, tỷ lệ kiếm tiền cũng rất cao, một khi kiếm được tiền thì có thể ngăn cản tình cờ phá sản, được mọi người giúp đỡ để không bị thiệt hại.

Vận đào hoa của người độc thân dần vượng phát, tình cảm lứa đôi có sự tiến triển rõ rệt. Nếu đã có "người trong mộng", bạn nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá cao.

 

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Vận trình của người tuổi Mùi phát triển vững chắc như núi, tỷ lệ kiếm tiền cũng rất cao - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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