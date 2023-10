Tử vi 12 ngày tới, hào quang rực rỡ soi sáng vận mệnh, 3 con giáp tiền trải đầy nhà, sự nghiệp thăng hạng, hưởng trọn điều may, một tay vét sạch phúc khí trong thiên hạ

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 12 ngày tới đón nhận nhiều tin vui trên con đường tài lộc. Bản mệnh nhanh chóng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và có thể an tâm gạt bỏ nỗi lo trước nay. Cấp trên sẽ dành cho con giáp này khen ngợi hết lời đồng thời cơ hội tiến thân cho bạn. Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Vận may tài lộc phất cao giúp bản mệnh có thể an tâm gạt bỏ nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Chuyện tình cảm của con giáp ngập tràn hạnh phúc. Con giáp cảm nhận rõ cảm giác yêu đương trọn vẹn và vui vẻ bên cạnh những người thân yêu. Những ai độc thân nhanh chóng tìm được một nửa yêu thương sau những tháng ngày cô đơn, buồn chán.