Tử vi 3 ngày cuối tuần (15/4 - 17/4), Thần Tài mở lộc, may túi đựng tiền, 3 con giáp giàu sang vượng phát, làm ăn thuận lợi, vốn 1 lời 10, tiền vàng chất đầy trong kho

Tâm linh - Tử vi 14/04/2022 02:22

Tử vi 3 ngày cuối tuần (15/4 - 17/4), 3 con giáp may mắn sự nghiệp thăng tiến, tiền tài dư dả. Bản mệnh có được nhiều hỷ sự bất ngờ.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 3 ngày cuối tuần vận trình phát đạt, tiền bạc dồi dào. Quý nhân mách bảo cách làm ăn nên đường tài lộc của con giáp ngày càng phát triển, tiền bạc chảy vào túi không ngừng. Cuộc sống dư dả, bản mệnh có thể tính toán để đầu tư trong thời gian tới, giúp tiền đẻ ra tiền.

Chuyện tình cảm của bản mệnh vẫn hết sức ngọt ngào. Cặp đôi có nhiều bước phát triển mới, nhất là với người đã yêu lâu. Người độc thân có cơ hội gặp những đối tượng tốt, phù hợp với điều kiện của bản thân. 

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Người tuổi Thân trong 3 ngày cuối tuần vận trình phát đạt, tiền bạc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong 3 ngày cuối tuần không có già trở ngại. Con giáp may mắn được đánh giá cao bởi các ý tưởng mới lạ, độc đáo. Thìn nhận được sự tin tưởng từ những người xung quanh nên trở nên tự tin, quyết đoán hơn. Vận trình tài lộc tăng tiến. Con giáp có thể làm chủ được nguồn thu nhập cũng như việc cân đối chi tiêu.

Thần Phật nâng đỡ giúp con giáp này duy trì tốt các mối quan hệ với người trong nhà. Niềm vui càng được nhân rộng khi có sự đồng điệu trong cảm xúc, suy nghĩ và lý tưởng sống.

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Công việc của tuổi Thìn trong 3 ngày cuối tuần không có già trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi trong 3 ngày tới diễn ra vô cùng trôi chảy. Tuổi Hợi nhanh chóng được cất nhắc lên vị trí cao hơn nhờ tinh thần làm việc nhiệt tình, hăng hái. Tuy con giáp không có nhiều thời gian cho bản thân, luôn tất bật với công việc nhưng bù lại Hợi sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

Vận đào hoa đáng đến, con giáp dù muốn tránh cũng chả được. Con giáp này dễ dàng gây ấn tượng với người khác nhờ. Nếu còn độc thân thì đây là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ, biết đâu bản mệnh sẽ tìm ra được người mình mong chờ.

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Công việc của tuổi Hợi trong 3 ngày tới diễn ra vô cùng trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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