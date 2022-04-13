Đúng ngày Rằm tháng 3 âm lịch, Thần Tài soi sáng, quý nhân đưa đường, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền rải đầy nhà, đón nhận hỷ sự 'từ trên trời rơi xuống'

Tâm linh - Tử vi 13/04/2022 19:46

Đúng ngày Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp may mắn làm một lời mười, vận trình thăng tiến, ước gì được nấy.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vào đúng ngày Rằm tháng 3 âm lịch vận trình rực rỡ, tài lộc dồi dào. Trong thời gian này, nếu là người làm ăn, kinh doanh, con giáp may mắn có thể thuận lợi mở rộng quy mô làm ăn hay đầu tư thêm vào một lĩnh vực mới. Còn nếu là người làm công ăn lương, con giáp có thêm nguồn thu phụ ngoài công việc chính của mình, nhờ thế mà chuyện chi tiêu cũng thoải mái hơn, không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều.

Chuyện tình cảm của con giáp có thay đổi bất ngờ. Con giáp và nửa kia có thể đón nhận tin vui bất ngờ, hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Người tuổi Tỵ vào đúng ngày Rằm tháng 3 âm lịch vận trình rực rỡ, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong ngày Rằm tháng 3 âm lịch đón nhận nhiều may mắn trong vận mệnh. Công việc của con giáp đang diễn ra rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít. Từ đây, bạn không phải lo nghĩ quá nhiều chuyện chi tiêu. Con giáp đã chính thức bước sang một trang mới của cuộc đời.

Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, bạn và người ấy tìm được sự tương đồng trong suy nghĩ, tình yêu ngày càng sâu đậm khó mà tan vỡ. Đây cũng là động lực cho cả hai vươn lên từng ngày vì tương lai chung.

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Người tuổi Dậu trong ngày Rằm tháng 3 âm lịch đón nhận nhiều may mắn trong vận mệnh - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong ngày Rằm tháng 3 mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. Nhờ quý nhân phù trợ nên con giáp có được nhiều may mắn. Những người đang có ý muốn chuyển đổi công việc, mở rộng quy mô làm ăn. Những bước đi ban đầu chẳng dễ dàng gì, nhưng là thử thách cần phải vượt qua để biết sức mình tới đâu.

Vận trình tài lộc vượng vận. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này thực hiện các kế hoạch đầu tư, hợp tác mới.

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Người tuổi Thìn trong ngày Rằm tháng 3 mọi thứ đều diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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