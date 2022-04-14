Tử vi 11 ngày tới (15/4 - 25/4), Thần Tài chống lưng, 3 con giáp khai thông vận số, lấy rổ đựng tiền, may mắn liên miên, sự nghiệp thuận đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 14/04/2022 14:32

Tử vi 11 ngày tới (15/4 - 25/4), 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền bạc đầy nhà, sự nghiệp thông thuận, tài lộc dồi dào.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 11 ngày tới vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt. Con giáp làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có quý nhân dẫn đường. Cát khí xuất hiện nên cơ hội, xác suất đạt được mục tiêu rõ rệt hơn bao giờ hết. Con giáp này luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ những người xung quanh nên có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Vận trình tài lộc khởi sắc. Bản mệnh cần phải tập trung hơn với công việc, nhạy bén với thời cuộc để cải thiện nguồn thu nhập.

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Người tuổi Thân trong 11 ngày tới vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được ơn trên che chở nên không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc. Bản mệnh chi tiêu thông minh nên vừa thoải mái mua sắm vừa tích được một khoản tiền lớn. Thu nhập từ công việc chính đủ để bạn tận hưởng trọn vẹn cuộc sống.

Các hoạt động ngoài trời có thể là ý hay với tuổi Dậu. Bạn dành thời gian tận hưởng cuộc sống và cải thiện tình cảm với gia đình và bạn bè. Con giáp có thêm nhiều ý tưởng mới cho con đường phát triển sự nghiệp phía trước.

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Người tuổi Dậu được ơn trên che chở nên không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc  -Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 11 ngày tới nhận nhiều tài lộc và may mắn. Con giáp may mắn dễ dàng hoàn thành được các mục tiêu đã đặt ra trước đó mà không cần phải tốn nhiều công sức. Bản mệnh thậm chí còn có cơ hội lấn sân thử sức ở những lĩnh vực hoàn toàn mới để tích lũy kinh nghiệm, thu thêm tài lộc. 

Trong chuyện tình cảm, những người độc thân có nhân duyên rất tốt. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình nếu chủ động và mở rộng lòng mình hơn.

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Người tuổi Tỵ trong 11 ngày tới nhận nhiều tài lộc và may mắn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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