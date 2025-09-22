Từ ngày mai, thứ Ba (23/9/2025): 3 con giáp thỏa sức vẫy vùng trong núi tiền, người đời vô cùng ngưỡng mộ, tay phải cầm vàng, tay trái cầm bạc

Tử vi 12 con giáp dự báo, tuổi Dần với nhiều vận may lớn. Trên phương diện công việc, con giáp này được dự báo sẽ đón nhận cơ hội phát triển rõ rệt. Người làm việc trong các lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật hay kinh doanh dịch vụ dễ dàng gặt hái thành công nhờ khả năng sáng tạo vượt trội và sự nhạy bén trong nắm bắt thị trường.

Về tình duyên, tháng này là giai đoạn bùng nổ với tuổi Dần. Người độc thân có khả năng gặp được một nửa lý tưởng trong các cuộc gặp gỡ, sự kiện hay thông qua bạn bè giới thiệu. Sự chân thành và cá tính mạnh mẽ của tuổi Dần sẽ dễ dàng tạo nên sức hút đặc biệt. Những mối tình mới chớm nở có cơ hội tiến triển nhanh chóng, mang lại sự thăng hoa trong cảm xúc.

Những khó khăn trong thời gian trước dần được hóa giải, thay vào đó là cơ hội thăng tiến và mở rộng sự nghiệp. Đây cũng là thời điểm tuổi Dần được cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng, nhờ vậy mà con đường phát triển sự nghiệp ngày càng sáng sủa.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp thứ ba hưởng trọn lộc trời trong tháng. Thời gian này họ nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nguồn. Nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, mọi công việc của bản mệnh đều tiến triển thuận lợi, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính, thương mại hoặc đầu tư.

Từ nay là giai đoạn Thìn ăn nên làm ra, tuổi Thìn có thể được quý nhân hỗ trợ về vốn, cơ hội hoặc thông tin “ngầm” giúp kiếm lời lớn, khó khăn tự đẩy lùi, không một ai cản đường được họ. Ngoài ra, người tuổi Thìn cũng có cơ hội mở rộng quan hệ xã hội có lợi cho sự nghiệp về lâu dài. Thìn tạo dựng được nền móng tài chính vững chắc, dài hơi, danh tiếng cũng ngày càng được củng cố, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ nể phục.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có nhiều dấu hiệu thuận lợi trong công việc, đặc biệt là với những ai đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đàm phán hay môi giới. Nhờ khả năng giao tiếp khéo léo và tư duy chiến lược, bạn dễ dàng ghi điểm với đối tác và cấp trên.

Ngày này tử vi 12 con giáp hôm nay dành lời khuyên cho người tuổi Mão hãy mạnh dạn nắm bắt những cơ hội đang đến, kể cả khi nó chưa thực sự rõ ràng. Một vài lời mời gặp gỡ hoặc cuộc trò chuyện tưởng chừng xã giao có thể mở ra hướng đi mới cho sự nghiệp tương lai. Đừng ngại xuất hiện ở những nơi đông người, vận may của bạn nằm ở sự kết nối.

Công việc: Đây là thời điểm vàng để tuổi Mão khẳng định vị thế của mình trong môi trường làm việc. Những ý tưởng mới nếu được trình bày đúng lúc sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Nếu bạn đang tự kinh doanh, khả năng ký kết hợp đồng hoặc tìm được đối tác tiềm năng là rất cao.

Tình cảm: Chuyện tình cảm chưa thực sự khởi sắc. Người độc thân vẫn đang loay hoay trong các mối quan hệ không rõ ràng, còn người đã có đôi có thể cảm thấy bị bỏ quên do bận rộn công việc. Dù vậy, bạn nên hiểu rằng mọi thứ đều cần thời gian, ưu tiên trước mắt nên dành cho sự nghiệp.

Tài lộc: Tài chính trong ngày tương đối tốt, có thu nhập từ những nỗ lực trước đó hoặc từ các mối quan hệ hỗ trợ. Tuy nhiên, tuổi Mão cần lưu ý không nên đầu tư dàn trải hay chạy theo xu hướng nếu chưa tìm hiểu kỹ lưỡng. Cân nhắc trước khi quyết định vẫn là lựa chọn an toàn nhất.

Sức khỏe: Sức khỏe có phần bị ảnh hưởng do thói quen sinh hoạt thiếu điều độ. Tuổi Mão nên chú ý hơn đến việc nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý. Nếu có thể, hãy giảm lượng đường, tăng cường vận động nhẹ nhàng và đi ngủ sớm hơn để lấy lại năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!