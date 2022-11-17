Từ 6h ngày 17/11 kim quý: 3 tuổi vận đỏ hào quang, lộc rộn ràng đến, tiền rót túi ầm ầm, vạn sự đều hanh thông

Tuổi Mão luôn được cấp trên và đồng nghiệp yêu quý, chẳng những vậy trong đời sống thường nhật thì đây cũng là con giáp biết cách ăn ở, đối nhân xử thế khiến mọi người đều quý mến.

Vận trình sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, cấp trên đã có ý định cất nhắc bạn đến với một vị trí mới hoàn toàn xứng đáng với tài năng và năng lực của bạn. Bạn sẽ có cơ hội thể hiện tài năng lãnh đạo của mình.

Chính vì biết cách giữ hòa khí nên con giáp này tìm cho mình được vô vàn cơ hội thay đổi vận số cuộc đời, tiêu biểu từ 6h sáng ngày 17/11 là thời điểm này đây.

Về mặt tình cảm tiến triển nhanh chóng với các cặp đôi đang thầm thương, trộm nhớ lẫn nhau sẽ có quyết định đi đến một mối quan hệ mới, gắn bó dài lâu.

Tuổi Tỵ

Sao Thái Âm chủ đào hoa xuất hiện mang tới cho người tuổi Tỵ nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân hiện tại của mình. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng, chỉ cần bạn chịu mở lòng, đó đã là một tín hiệu tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng bạn vẫn nên để mọi thứ phát triển theo hướng tự nhiên nhất. Có duyên gặp gỡ, nhưng để thành đôi lứa hay không còn phụ thuộc khá nhiều vào tình cảm của đôi bên qua thời gian tìm hiểu. Bên cạnh đó, tuổi Tị cũng cần phải học cách nhìn người, đừng để vẻ hào nhoáng bề ngoài đánh lừa.

Vận trình tài lộc từ 6h sáng ngày 17/11 khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có thể gặp cơ hội nâng cao chuyên môn, phát huy hết năng lực của mình. Dù khối lượng công việc trong thời gian tới sẽ khá lớn nhưng bản mệnh vẫn không nề hà khó khăn để hoàn thành thật tốt. Ngoài ra, tuổi Thìn cũng cố gắng tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên và đồng nghiệp, những người sẽ trực tiếp hỗ trợ sự phát triển công việc của bản mệnh trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của con giáp này trong giai đoạn tới rất tốt, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng. Tuổi Thìn có tiền bạc rủng rỉnh trong tay, thoải mái chi tiêu.

Trong quan hệ tình cảm, dù bận rộn nhưng tuổi Thìn vẫn dành thời gian cho gia đình và nửa kia. Thậm chí, người ấy còn tiếp thêm động lực cho tuổi Thìn cố gắng phát triển hơn nữa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.