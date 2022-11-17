Từ 6h ngày 17/11 kim quý: 3 tuổi vận đỏ hào quang, lộc rộn ràng đến, tiền rót túi ầm ầm, vạn sự đều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 04:20

Tử vi dụ báo rằng từ 6h sáng ngày 17/11, những con giáp sau lộc 1 tài 10, làm gì cũng đều gặp may mắn hơn rất nhiều.

Tuổi Mão 

Tuổi Mão luôn được cấp trên và đồng nghiệp yêu quý, chẳng những vậy trong đời sống thường nhật thì đây cũng là con giáp biết cách ăn ở, đối nhân xử thế khiến mọi người đều quý mến. 

Chính vì biết cách giữ hòa khí nên con giáp này tìm cho mình được vô vàn cơ hội thay đổi vận số cuộc đời, tiêu biểu từ 6h sáng ngày 17/11 là thời điểm này đây. 

Từ 6h ngày 17/11 kim quý: 3 tuổi vận đỏ hào quang, lộc rộn ràng đến, tiền rót túi ầm ầm, vạn sự đều hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, cấp trên đã có ý định cất nhắc bạn đến với một vị trí mới hoàn toàn xứng đáng với tài năng và năng lực của bạn. Bạn sẽ có cơ hội thể hiện tài năng lãnh đạo của mình. 

Về mặt tình cảm tiến triển nhanh chóng với các cặp đôi đang thầm thương, trộm nhớ lẫn nhau sẽ có quyết định đi đến một mối quan hệ mới, gắn bó dài lâu. 

Tuổi Tỵ

Sao Thái Âm chủ đào hoa xuất hiện mang tới cho người tuổi Tỵ nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân hiện tại của mình. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng, chỉ cần bạn chịu mở lòng, đó đã là một tín hiệu tích cực.

Từ 6h ngày 17/11 kim quý: 3 tuổi vận đỏ hào quang, lộc rộn ràng đến, tiền rót túi ầm ầm, vạn sự đều hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng bạn vẫn nên để mọi thứ phát triển theo hướng tự nhiên nhất. Có duyên gặp gỡ, nhưng để thành đôi lứa hay không còn phụ thuộc khá nhiều vào tình cảm của đôi bên qua thời gian tìm hiểu. Bên cạnh đó, tuổi Tị cũng cần phải học cách nhìn người, đừng để vẻ hào nhoáng bề ngoài đánh lừa.

Vận trình tài lộc từ 6h sáng ngày 17/11 khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có thể gặp cơ hội nâng cao chuyên môn, phát huy hết năng lực của mình. Dù khối lượng công việc trong thời gian tới sẽ khá lớn nhưng bản mệnh vẫn không nề hà khó khăn để hoàn thành thật tốt. Ngoài ra, tuổi Thìn cũng cố gắng tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên và đồng nghiệp, những người sẽ trực tiếp hỗ trợ sự phát triển công việc của bản mệnh trong thời gian tới.

Từ 6h ngày 17/11 kim quý: 3 tuổi vận đỏ hào quang, lộc rộn ràng đến, tiền rót túi ầm ầm, vạn sự đều hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của con giáp này trong giai đoạn tới rất tốt, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng. Tuổi Thìn có tiền bạc rủng rỉnh trong tay, thoải mái chi tiêu.

Trong quan hệ tình cảm, dù bận rộn nhưng tuổi Thìn vẫn dành thời gian cho gia đình và nửa kia. Thậm chí, người ấy còn tiếp thêm động lực cho tuổi Thìn cố gắng phát triển hơn nữa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Hưởng lộc Bồ Tát, sau 20h tối 16/11, 3 con giáp phúc lộc thăng hoa, tiền tài rực rỡ, vận trình hanh thông, buôn may bán đắt

Hưởng lộc Bồ Tát, sau 20h tối 16/11, 3 con giáp phúc lộc thăng hoa, tiền tài rực rỡ, vận trình hanh thông, buôn may bán đắt

Tử vi báo hiệu sau 20h ngày 16/11, những con giáp sau đón nhận vô vàn niềm vui, hạnh phúc thăng hoa, sự nghiệp cũng lên tầm cao mới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 17/11 của 12 con giáp tử vi 17/11 tử vi ngày 17/11/2022 tử vi ngày mai 12 con giáp tử vi tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang