Hưởng lộc Bồ Tát, sau 20h tối 16/11, 3 con giáp phúc lộc thăng hoa, tiền tài rực rỡ, vận trình hanh thông, buôn may bán đắt

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 16:20

Tử vi báo hiệu sau 20h ngày 16/11, những con giáp sau đón nhận vô vàn niềm vui, hạnh phúc thăng hoa, sự nghiệp cũng lên tầm cao mới.

Tuổi Sửu 

Nếu nửa đầu tháng 11 Dương lịch con giáp Sửu khổ tận cam lai thì bước sang nửa cuối tháng này, đặc biệt sau 20h ngày 16/11 khởi khí khai lộc, mọi may mắn sẽ nhanh chóng đến với con giáp này. 

Đặc biệt phải nhắc đến phương diện sự nghiệp khi bạn có cơ hội hợp tác với nhiều người mới - là những người có tiềm năng, sẵn sàng nâng đỡ và che chở bạn trong con đường tiến thân sắp tới. 

Hưởng lộc Bồ Tát, sau 20h tối 16/11, 3 con giáp phúc lộc thăng hoa, tiền tài rực rỡ, vận trình hanh thông, buôn may bán đắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên thể hiện hết tất cả sự thông tuệ, khéo léo của mình cho đối tác thấy được, khi họ nhìn nhận được khả năng của bạn chắc chắn sẽ không ngần ngại mà dốc vốn đầu tư. 

Tài chính gia tăng, là lúc thích hợp để bạn tiếp tục dự án mới của mình, mối quan hệ tình cảm đạt được bước tiến mới, tình yêu chín chắn thì đừng ngần ngại mà không tính đến chuyện trăm năm. 

Tuổi Mão

Hưởng lộc Bồ Tát, sau 20h tối 16/11, 3 con giáp phúc lộc thăng hoa, tiền tài rực rỡ, vận trình hanh thông, buôn may bán đắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước qua 20h ngày 16/11, ý chí kiếm tiền của tuổi Mão ngày càng mạnh mẽ. Họ được khuyên nên sử dụng khả năng phân tích của mình 1 cách hiệu quả để tìm ra những khoản đầu tư tốt, đem lại nhiều lợi nhuận.

 

Đây là thời gian tốt cho tuổi Mão xem xét lại việc đầu tư, hùn hạp làm ăn của mình cũng như các vấn đề tài chính, tiền nong để nâng cao hiệu quả, giảm thiểu khả năng rủi ro, thua lỗ cho họ.

Tuổi Tỵ

Sao Thái Âm chủ đào hoa xuất hiện mang tới cho người tuổi Tỵ nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân hiện tại của mình. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng, chỉ cần bạn chịu mở lòng, đó đã là một tín hiệu tích cực.

Thế nhưng bạn vẫn nên để mọi thứ phát triển theo hướng tự nhiên nhất. Có duyên gặp gỡ, nhưng để thành đôi lứa hay không còn phụ thuộc khá nhiều vào tình cảm của đôi bên qua thời gian tìm hiểu. Bên cạnh đó, tuổi Tị cũng cần phải học cách nhìn người, đừng để vẻ hào nhoáng bề ngoài đánh lừa.

Hưởng lộc Bồ Tát, sau 20h tối 16/11, 3 con giáp phúc lộc thăng hoa, tiền tài rực rỡ, vận trình hanh thông, buôn may bán đắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc trong tuần khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện nhiều vấn đề nhưng con giáp này luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều việc khác nhau. Tuổi Tỵ ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi cần, đạt được sự tin tưởng của cấp trên.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 6h ngày 16/11/2022: 3 tuổi khởi sắc tụ tài, làm đâu trúng đó, vốn 1 lời 100, tiền tỷ bỏ túi, giàu có lên hương, sự nghiệp đạt đỉnh

Từ 6h ngày 16/11/2022: 3 tuổi khởi sắc tụ tài, làm đâu trúng đó, vốn 1 lời 100, tiền tỷ bỏ túi, giàu có lên hương, sự nghiệp đạt đỉnh

Tử vi cho thấy từ 6h sáng 16/11, nhưng con giáp này có vận mệnh tươi sáng bất ngờ, sự nghiệp bước sang trang mới với nhiều triển vọng mới.

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