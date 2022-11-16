Thứ Bảy trúng số, Chủ Nhật giàu sang, 3 tuổi "đắc tài đắc lộc", vận đỏ như son, tiền bạc thăng hạng vào cuối tuần này

Người tuổi Dậu có tính cách cởi mở, chăm chỉ. Dù đi đâu, làm gì, họ cũng có quý nhân trợ giúp. Trong cuộc sống, người này sẵn sàng đối đầu với khó khăn để gặt hái thành công.

Người tuổi Dậu một khi đã nỗ lực thì con đường tài lộc sẽ cực kỳ hưng thịnh. Bản mệnh cần phát huy trí thông minh, tư duy độc lập và không ngừng cố gắng để sự nghiệp ngày một vượng phát. Nếu có ý định chuyển hướng sang kinh doanh, đây cũng là thời kỳ thích hợp để tuổi Dậu nghiên cứu, xem xét vấn đề này.

Tử vi dự báo rằng vào những ngày cuối tuần này, tuổi Dậu chỉ cần làm tốt công việc của mình là có thể đạt thành quả tốt.

Tuổi Thìn

Vào cuối tuần này cũng là khoảng thời gian vượng cát tinh, may mắn cứ thế ùn ùn kéo đến với con giáp này.

Vào cuối tuần, bạn được quý nhân phù trợ nên đường tài lộc vô cùng hanh thông. Vì được chỉ đường dẫn lối nên mọi thứ cứ như đã trải sẵn hoa hồng, bạn chỉ việc đi theo mà hưởng trọn thành công.

Việc kiếm tiền với bạn lúc này chỉ là vấn đề trong tầm tay, thậm chí bản thân bạn còn không ngờ nó sẽ đến nhanh và đơn giản như thế.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh bắt tay vào hiện thực hóa những kế hoạch mình đã đặt ra từ trước Tết. Quá trình bắt đầu thực hiện, có thể bạn sẽ không tránh khỏi va vấp, nhưng đừng sờn lòng, chỉ cần bạn quyết tâm thì đâu khắc có đó.

Đây cũng là cơ hội cho người tuổi Thìn thu hết năng lượng tích cực mà bứt phá hơn nữa, từ sự nghiệp cho tới chuyện tình cảm. Một số người có thể được lãnh đạo tin tưởng giao cho nhiệm vụ quan trọng ngay trong ngày hôm nay. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân và nhận nhiệm vụ này, đó có thể là bậc thang giúp bạn đi lên cao hơn nữa trên con đường sự nghiệp.

Bởi vậy, hãy tận dụng thời gian tuyệt vời này để vận trình thăng hoa.

Một điều cần lưu ý với con giáp này, ngay từ bây giờ hãy lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, đừng nên vung tiền hoang phí kẻo lâm cảnh "cháy ví" lúc nào không hay.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có sức chịu đựng cao vào cuối tuần này. Dù đầu năm đã có không ít thất bị nhưng con giáp này không để mình sa sút nặng nề, mất tự tin.

Ngược lại, việc chịu một số thất bại và áp lực cho họ thêm nhiều kinh nghiệm để có thể bước những bước vững vàng và tự tin hơn trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Trải qua sóng gió, con giáp tuổi Tuất trở nên mạnh mẽ và dũng cảm, điều này khiến mọi việc của họ trở nên suôn sẻ hơn, cả trong và ngoài nơi làm việc.

Họ là những người đầu tiên đạt được thành công vào cuối tuần. Con giáp này không chỉ có thể hoàn thành xuất sắc mục tiêu của mình ở nơi làm việc mà còn sử dụng tốt sự khôn ngoan để có được sự tin tưởng của người khác.

Tương lai của con giáp tuổi Tuất sẽ vô cùng đáng mong đợi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.