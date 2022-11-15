Thứ Tư đón Rồng vàng, Thứ Năm trúng số lớn: 3 con giáp vượng vận phú quý, giàu sang đổi đời, tiền tài sâu rộng, sung sướng như tiên

Trời sinh những người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, kiên định, không ngừng tham vọng quyền lực và tài vận nên đã nỗ lực cố gắng để tìm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Thìn gặt hái được nhiều thành công, họ vừa giỏi giang vừa biết giao tiếp nên được nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, đầu tuần, những người tuổi Thìn tuy có gặp sóng gió vào những tháng đầu năm nhưng khi bước qua thứ 4 và Thứ 5 (916/11, 17/11) mọi thứ sẽ lội ngược dòng bất ngờ. Cụ thể, những người tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự.

Họ là người thông minh, tài giỏi, biết tận dụng mọi cơ hội xung quanh, tạo dựng những mối quan hệ công việc vững chắc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Bước vào giai đoạn nhất định, những người tuổi Thìn đều công thành danh toại, không những giàu có về vật chất mà còn viên mãn về tinh thần.

Người tuổi Thìn có khả năng gặp được quý nhân giúp cuộc sống của họ sang trang mới. Nhìn chung, vào thứ 4 và Thứ 5 (916/11, 17/11), tuổi Thìn có thể tìm được hướng đi trong tương lai, có khả năng làm giàu và thăng hoa bất ngờ vào đầu năm sau.

Màu sắc hợp mệnh: xanh dương

Con số may mắn: 25

Tuổi Sửu

Những người thuộc tuổi Sửu thường được biết đến với tính cách chăm chỉ, nhẫn nại… nên mỗi khi gặp phải khó khăn trong công việc, cuộc sống, họ đều giữ được sự bình tĩnh để điều chỉnh cảm xúc. Đặc biệt, khi phải đối mặt với những hiểu lầm của người khác hay “đòn roi” của cuộc sống, người tuổi Sửu luôn tìm được cách khắc phụ khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Vào thứ 4 và Thứ 5 (916/11, 17/11), tuổi Sửu không chỉ gặp được vận may đặc biệt mà còn có thêm sự giúp đỡ của quý nhân xung quanh, nhờ vậy mà mọi chuyện đều hanh thông. Không chỉ được Thần tài “gọi tên” và cuộc sống sung túc thì con giáp này còn có đường tình duyên thuận lợi, sự nghiệp lên cao như diều gặp gió.

Màu sắc hợp mệnh: đỏ

Con số may mắn: 17

Tuổi Tý

Vào thứ 4 và Thứ 5 (916/11, 17/11) được Thiên Tài trợ vận tuổi Tý có thêm nhiều cơ hội việc làm cải thiện mức thu nhập của mình, đặc biệt với những người làm kinh doanh lại càng vượng phát, tha hồ hứng lộc thịnh vượng.

Với những người làm công ăn lương cũng thu về tay một khoản tiền thưởng như ý, nhiệm vụ được giao hoàn thành tốt đẹp, kết quả trọn vẹn.

Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu có một vấn đề nhỏ phát sinh đó chính là sự ghen tuông, giận hờn khiến đôi bạn hơi mệt mỏi một chút, song chỉ cần tiết chế cảm xúc mà thấu cảm thì sẽ thêm gắn bó.

Màu sắc hợp mệnh: vàng

Con số may mắn: 19

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