Tử vi cho thấy vận xui đang rình rập vào ngày thứ 4 (16/11) với 3 con giáp này, càng cẩn trọng càng có thêm cơ hội thoát kiếp nạn.

Tuổi Mùi Vận trình con giáp tuổi Mùi vào ngày thứ 4 (16/11) không được thuận lợi. Tuy nhiên, nhìn chung vẫn có dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, vào vào ngày thứ 4 (16/11), bản mệnh cần phải đề phòng hoạ tiểu nhân, nếu không sẽ đánh mất tất cả những gì đã gầy dựng từ trước đến nay. Nhất là khi con giáp này trời sinh hiền lành, dễ tin người, nên không khó để hiểu họ là “con mồi” trong mắt của kẻ tiểu nhân. Ảnh minh họa: Internet Vận trình công việc không được thuận lợi. Tuy nhiên, nhận được sự phù trợ của quý nhân nên vẫn nhanh chóng vượt qua. Thành công dễ đạt được, chỉ có điều giữ được lâu không mới là vấn đề. Bên cạnh đó, bản mệnh làm gì cũng phải ngay thẳng, liêm chính, đừng vì lợi ích trước mắt mà đi vào con đường phạm pháp. Đôi khi nên thay đổi và tạo ra khác biệt, đường vinh quang cũng nhờ đó mà thênh thang rộng mở hơn.

Bản mệnh nên bỏ ra công sức, nhất định sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Thêm vào đó, lời khuyên cho con giáp này đó là không được tự cao tự đại hay khoe mẽ, việc này sẽ càng khiến cho tuổi Mùi bị người khác ghét bỏ. Trong bất cứ công việc nào cũng đòi hỏi sự cẩn trọng và tỉ mỉ, bởi chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng đã có thể khiến cho con giáp này gánh chịu hậu quả nặng nề. Tuổi Sửu Trong ngày thứ 4 (16/11) những người tuổi Sửu chính là con giáp gặp xui xẻo. Đặc biệt, nhất là trong chuyện tiền bạc, sẩy chân một chút là có thể rước tai họa dễ tán lộc.

Ảnh minh họa: Internet Đặc biệt, trong thời gian này mệnh là con giáp gặp xui xẻo nhưng đừng vì thế mà đổi lỗi do hoàn cảnh vì chủ yếu là bản thân bạn để xảy ra sai sót khiến công việc khó lòng thăng tiến. Trong thời gian này, bạn đừng quá cứng đầu vì tin vào kiến thức và khả năng của mình, thậm chí ai khuyên gì tuổi Sửu cũng không chịu lắng nghe. Trong vấn đề sức khỏe và tài chính của bạn có thể bị ảnh hưởng trong tháng này. Nếu tuổi Sửu đang đối mặt với một vấn đề mà tiền bạc có thể giải quyết, thì hãy coi đó như một bài học kinh nghiệm, quan trọng nhất là phải tránh lặp lại sai lầm tương tự. Tuổi Thân Vào ngày thứ 4 (16/11) người tuổi Thân cần đặc biệt lưu ý đến mối quan hệ xung quanh mình. Đồng thời cần thận trọng trong mối quan hệ với đồng nghiệp để tránh thị phi không đáng có trong công việc. Ảnh minh họa: Internet Trong tử vi ngày thứ 4 (16/11) chính là khoảng thời gian mà con giáp này vất vả trong việc kiếm tiền. “đen bạc đỏ tình” nên chuyện tình cảm vô cùng tốt đẹp, tình cảm vợ chồng mặn nồng trong thời gian này. Nhưng về mặt sức khỏe, người tuổi Thân nên chú ý ngủ đủ giấc đừng thức khuya dậy sớm khiến cho tinh thần không tỉnh táo. Chính vì sự thiếu ngủ đó sẽ khiến cho tuổi Thân không được minh mẫn trong công việc cẩn trọng kẻo bị cấp trên khiển trách nhé. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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