Từ 14/11 đến 18/11: 3 con giáp giàu to trúng lớn, Trời cho "quả đậm", bơi trong biển vàng, kim tiền phơi phới, cuộc đời nở hoa

Xuyên suốt từ đầu năm 2022, việc kiếm tiền của người tuổi Mùi không thực sự suôn sẻ, nhiều trăn trở, thăng trầm khiến bản mệnh không ít lần lao đao, nghiêng ngả.

Tuổi này khá nhanh nhạy với thời cuộc và tài chính vì thế nhanh chóng tìm được cơ hội kiếm tiền cũng như con đường thăng tiến bản thân.

Nhưng may mắn thay thời điểm từ 14/11 đến 18/11 bản mệnh được ví như trúng số độc đắc nhờ có Thái Âm cát tinh độ mệnh, con giáp này lại càng dễ gặp may và thắng lớn ở các hạng mục liên quan đến bất động sản ,… Nếu thử sức đầu tư ở mảng này, khả năng bạn sẽ đạt đến mức thượng thừa, bùng nổ tiền bạc.

Con đường làm giàu càng đi càng thêm vững vàng, tiền bạc cứ thế mà đổ ầm ầm về túi. Nói tuổi Mùi được lộc tổ tiên dễ dàng “trúng số độc đắc” chính vì những lý do nêu trên.

Tuổi Hợi

Xem tử vi 12 con giáp, sao Bách Việt xuất hiện chiếu mạng hứa hẹn đây sẽ là thời điểm nhiều cảm xúc ngọt ngào, đong đầy dành cho bạn đấy. Cánh cửa tình yêu đang rộng mở, mọi tình cảm mà bạn gửi trao đều được đáp trả một cách trọn vẹn nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân vào thời điểm này không khó để gặp được đối tượng thích hợp, chỉ cần bạn tích cực, chủ động bắt chuyện, quan tâm họ thì họ sẽ nhận ra được tình cảm của bạn. Người có đôi có cặp lại càng gắn bó dài lâu, thậm chí bắt đầu tính đến chuyện xây đắp hạnh phúc trăm năm.

Bên cạnh đó, nhờ Thực Thần che chở các cơ hội làm ăn sẽ đến với bạn, bạn cần có trong mình thêm một chút "máu liều", mạo hiểm, sẵn sàng đánh đổi thời gian và công sức thì sẽ nhanh chóng gặp hái được thành công.

Bạn là một người điềm đạm, tính toán kĩ lưỡng với tư duy "ăn chắc mặc bền" thì những khó khăn ban đầu sẽ nhanh chóng tan biến dưới bộ óc nhanh nhạy và đôi tay khéo léo của mình.

Tuổi Tý

Tuổi Tý may mắn được Tam Hợp cục che chở nên thể hiện được bản lĩnh và sự nhanh nhẹn của mình trong mọi vấn đề gặp phải từ 14/11 đến 18/11. Dù đối mặt với khó khăn nào trong công việc cũng đều nhanh chóng xử lý một cách khéo léo nhất có thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của bản mệnh cũng vô cùng thuận lợi nhờ cát khí đang hưng vượng. Đặc biệt, những người làm việc liên quan đến nghệ thuật sáng tạo hoặc kinh doanh buôn bán sẽ được lợi hơn cả. Con giáp này có nguồn cảm hứng dồi dào cho nên những kế hoạch mà bản mệnh thực hiện đều mang lại kết quả tích cực.

Kim sinh Thủy còn mang tới những tín hiệu tích cực cho chuyện tình cảm của Tý. Những bạn đã có đôi thì sống trong những phút hạnh phúc ngập tràn. Yêu và được yêu, cả hai không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình mà chẳng nghĩ suy quá nhiều.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.