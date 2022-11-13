3 tuổi cá chép hóa rồng, giàu tột độ, tài lộc đạt đỉnh, tình cảm thăng hoa vào 10 ngày đầu tháng 11 âm lịch

Cái tên đầu tiên xuất hiện trong số những con giáp may mắn trong 10 ngày đầu tháng 11 âm lịch đó chính là tuổi Thìn. Vốn là người có lối sống tình cảm, chân thành và thực tế nên con giáp này luôn biết vận dụng năng lực của mình tạo cơ hội cho bản thân.

Đi cùng đó là sự phát triển nhanh chóng của sự nghiệp. Thời điểm vượng phát trong năm cuối cùng cũng đến với con giáp này. Bạn dễ dàng được quý nhân giới thiệu cho những mối quan hệ hợp tác tiềm năng.

Trong 10 ngày đầu tháng 11 âm lịch lại thêm được nhận trợ lực của Thực Thần nên con giáp này có lộc về đường ăn uống, tiệc tùng… Những cuộc vui luôn chào đón bạn nhiệt tình.

Từ đó, các dự án bạn chăm sóc cũng được triển khai nhanh chóng mang về lợi nhuận. Bạn đi đâu làm gì cũng có người giúp đỡ nên vận trình diễn ra thuận buồm xuôi gió, dễ bề thăng chức, tăng lương vượt bậc.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tuy hơi lầm lì nhưng nội lực của họ rất mạnh mẽ. Con giáp này có suy nghĩ độc lập, nỗ lực hết mình để cải thiện cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Họ là những người tương đối "lạnh nhạt" với tiền bạc nên không vội vàng kiếm tiền. Tuy nhiên trong 10 ngày đầu tháng 11 âm lịch, vận may về tiền bạc giúp con giáp tuổi Sửu kiếm được khá nhiều tài lộc. Con giáp này cũng có cơ hội để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình và ngày càng tiến gần đến mục tiêu mà mình đã định hơn.

Trong thời gian tới, người tuổi Sửu có không gian phát triển tốt hơn, vận đào hoa cũng le lói tin vui nếu độc thân sẽ có ý trung nhân. Nếu có đôi có cặp thì thêm phần gắn kết viên mãn.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu luôn có sức bật mạnh mẽ. Họ luôn mở rộng tầm mắt để phát hiện các cơ hội tốt cho việc thăng tiến của mình.

Con giáp này cũng giữ thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, tính cách kiên định, có khả năng chống lại sự cám dỗ, giúp bản thân không bị sa vào những thói hư, tật xấu.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 10 ngày đầu tháng 11 âm lịch, người tuổi Dậu dẫn đầu trên con đường trở nên giàu có, thanh toán mọi nợ nần. Đối với con giáp này, việc xây dựng hình tượng tốt trong mắt mọi người rất quan trọng.

Họ cần mở rộng mối quan hệ, trở thành người đáng tin cậy để không bị đồng đội "cho ra rìa". Như vậy, con giáp tuổi Dậu sẽ không lo bỏ lỡ cơ hội tiến bộ.

Trong đầu tháng 11 âm lịch, họ sẽ không phụ lòng mọi người, đạt hiệu quả cao trong công việc, tăng thêm thu nhập, cơ hội làm giàu không xa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.