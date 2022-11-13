Ai đen mặc ai: Tháng 11 âm 3 con giáp may mắn đạt đỉnh, hốt trọn tài lộc Trời ban, giàu sang "chạm nóc"

Người tuổi Thân có nhược điểm là hơi bảo thủ, cứng đầu, ít khi tiếp thu ý kiến của người khác. Tuy nhiên, chỉ cần sửa được vấn đề này, bản mệnh có thể vươn rất xa trên con đường sự nghiệp.

Tử vi dự báo rằng, vào tháng 11 âm lịch, tuổi Thân có nhiều cát tinh chiếu mệnh, vận khí tăng cao. Con giáp này có thể đón nhận cơ hội phát tài. Tuổi Thân đạt thành tựu tốt trong công việc nên được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp nể phục. Người làm ăn kinh doanh tiếp cận nhiều khách hàng mới nhờ đó doanh thu cũng tăng lên.

Tử vi trong tháng 11 âm lịch cho thấy người tuổi Mão khá may mắn cả trên cả phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn không chỉ kiếm cho mình một khoản tiền dư dả mà còn khẳng định được vị thế của mình, dù làm ở bất kì lĩnh vực nào.

Ảnh minh họa: Internet

Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì khả năng nhận tiền hoa hồng là rất cao. Hãy coi đây là bước đệm để thăng tiến trong tương lai.

Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Bạn có thể sẽ phải hơi bận rộn một chút, song bỏ ra bao nhiêu công sức thì ắt nhận được bấy nhiêu thành quả.

Tuổi Thìn

Tháng 11 âm lịch là thời điểm tốt để tuổi Thìn lấy lại những gì đã mất. Những sự cố xảy ra khiến con giáp khó kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, tuổi Thìn vốn có bản lĩnh nên chỉ cần cơ hội xuất hiện là họ sẽ nắm bát và tạo ra kỳ tích.

Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Thìn vốn mang số mệnh của rồng, cuộc sống khó khăn thế nào họ cũng sẽ vượt qua. Con giáp này thông minh, tài giỏi và thường gặt hái được nhiều thành công ngay từ giai đoạn tiền vận. Bước qua khó khăn, tuổi Thìn vừa tích lũy được kinh nghiệm vừa biết cách thay đổi cục diện, nâng tầm cuộc sống.

Tử vi nói rằng, n vào tháng 11 âm lịch, tuổi Thìn được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Dù làm gì, con giáp này cũng gặp may mắn, vạn sự hanh thông. Bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, tài vận dần được cải thiện.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.