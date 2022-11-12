Từ 14/11 đến 20/11, 3 con giáp "sa chân hố vàng", làm giàu nhanh như chớp, kiếm bội tiền tỷ, vàng chất thành núi, quơ tay là lộc ùn ùn đến

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 19:45

Tử vi dự báo từ 14/11 đến 20/11, những con giáp này sẽ đón nhận nhiều may mắn, tài lộc rộ ràng ghé thăm.

Tuổi Tuất

Từ 14/11 đến 20/11, 3 con giáp 'sa chân hố vàng', làm giàu nhanh như chớp, kiếm bội tiền tỷ, vàng chất thành núi, quơ tay là lộc ùn ùn đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người tuổi Tuất, có Tam Hợp chỉ lối dẫn đường nên đường tài lộc của bản mệnh đang vô cùng khởi vượng, thu nhập gia tăng đáng kể. Bạn tìm được đối tác làm ăn tốt, đôi bên đạt được thỏa thuận hợp tác cùng có lợi, hứa hẹn mối quan hệ lâu dài. Những dự án mà bản mệnh đầu tư trước đây tới giờ đã có thu hoạch, người theo nghiệp kinh doanh cũng dễ dàng ký được những hợp đồng quan trọng.

Công việc trong từ 14/11 đến 20/11 cũng không có vấn đề nào làm khó con giáp này. Những khó khăn, vướng mắc được quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tháo gỡ. Đừng quên sự nhạy bén giúp bạn có được cơ hội, song chính năng lực của bạn mới là thứ để cơ hội được phát huy.

Tuổi Sửu

Từ 14/11 đến 20/11, tuổi Sửu được xem là tuổi may mắn hơn cả khi bạn nhận được sự quan tâm, chỉ dẫn tận tình từ cấp trên. Đây là người trực tiếp "cầm tay chỉ việc" cho bạn, cũng là người đặt rất nhiều kì vọng ở bạn. 

Hãy nhanh chóng tận dụng cơ hội này để học hỏi thật nhiều điều mới mẻ, những gì hôm nay bạn chưa rõ sẽ là những gì sau này giúp bạn vượt qua khó khăn trong công việc. 

Từ 14/11 đến 20/11, 3 con giáp 'sa chân hố vàng', làm giàu nhanh như chớp, kiếm bội tiền tỷ, vàng chất thành núi, quơ tay là lộc ùn ùn đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày này người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng từ cấp dưới, họ luôn nể phục sự giỏi giang, nhiệt huyết cũng như sự quan tâm của bạn dành đến với mọi người. Là một người có tầm nhìn xa trông rộng nhờ vậy mà bạn đưa ra được quyết sách đúng đắn, gỡ được nhiều bàn thua trông thấy. 

Mối quan hệ xã giao ngày này cũng vượng phát khi bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều người tài năng, những người này được xem là bậc tiền bối trong ngành nghề bạn quan tâm. Tình duyên nở rộ vận đào hoa, cơ hội gặp người khác giới nhiều gấp bội lần. 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ rất có trách nhiệm, họ đã đặt ra mục tiêu cao cả cho mình từ khi còn nhỏ và không ngừng theo đuổi mục tiêu này. Vận may tài lộc liên tục tìm đến, khiến con giáp càng ngày càng giàu có.

Từ 14/11 đến 20/11, 3 con giáp 'sa chân hố vàng', làm giàu nhanh như chớp, kiếm bội tiền tỷ, vàng chất thành núi, quơ tay là lộc ùn ùn đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt từ 14/11 đến 20/11, có thể nói là một lần thu hoạch gấp đôi, có cả sự nghiệp và tình yêu. Vận đào hoa trong tháng này rất mạnh, dù là độc thân hay đã có đối tác thì đều có thể tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu. Và vì điều này, con giáp luôn giữ được trạng thái tốt, được Thần Tài ưu ái gấp đôi, điều này không chỉ mở ra tiền bạc dồi dào mà còn có được cả danh vọng và tài sản.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Nhiều khó khăn bắt đầu nảy sinh vào ngày mai 12/11, nếu không cẩn trọng, những con giáp này dễ mất sạch tiền của, sức khỏe hao mòn.

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