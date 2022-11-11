Với tính cách dễ thích nghi, nhanh nhẹn của mình, những người thuộc tuổi Thân thường tiến hành công việc khá suôn sẻ. Tuy nhiên vào ngày mai 12/11, họ càng làm càng vấp phải khó khăn, trở ngại. Chính vì thế tinh thần xuống dốc và áp lực tâm lý là điều không thể tránh khỏi. Để tránh vấp phải sai lầm liên tiếp và thất bại toàn bộ, người tuổi Thân cần dành thời gian xem xét lại quá trình làm việc của mình để tìm ra lỗi sai và cách xử lý khôn khéo.

Tuy nhiên dù có “bận lòng” với việc làm ăn đến đâu thì bạn cũng nên chú ý đến mối quan hệ tình cảm của bản thân, không được xao nhãng, bỏ bê để tránh làm đối phương tủi thân, buồn bực.

Không chỉ cần học cách mở rộng các mối quan hệ làm ăn, người tuổi Thân cần lưu ý cách ứng xử, giao tiếp hàng ngày trong những ngày tới đây. Chỉ cần một lời nói không suy nghĩ thôi cũng có thể khiến người tuổi Thân làm mất lòng người khác hoặc gây thù chuốc oán với đối thủ và gây cản trở cho công việc tương lai.

Tuổi Tỵ

Vào ngày mai 12/11 cũng không phải là một ngày suôn sẻ về tình cảm của người tuổi Tỵ. Với những người đã có gia đình, cần đề phòng cãi vã, tình cảm rạn nứt thậm chí dẫn đến ly dị. Với những người chưa có gia đình thì tình duyên cũng không êm ả cho lắm, thường sẽ gặp những phản đối từ gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung về sự nghiệp của người tuổi Tỵ vào ngày mai 12/11 sẽ khá vất vả. Tuy nhiên, nam nữ tuổi Tỵ có phước đức lớn nên thường được quý nhân giúp đỡ. Chính vì thế, mặc dù gặp nhiều bất lợi nhưng tuổi Tỵ vẫn có thể giải quyết ổn thỏa, biến hung thành cát.

Về tài lộc của người tuổi Tỵ trong 12/11 không vượng. Tiền bạc làm ra nhiều nhưng phải hao tốn vào công việc làm ăn. Nếu muốn cải thiện tài vận, người tuổi Tỵ nên xuất tiền để làm ăn, kinh doanh sẽ có thể cải thiện tài vận.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp xui xẻo nhất trong ngày mai (12/11) theo tử vi hàng ngày, người tuổi này ngay từ khi có ý định khởi nghiệp đã gặp không ít khó khăn, gian truân. Có những lúc chính bạn cảm thấy mất niềm tin về bản thân mình bởi ý chí lung lay do bước đầu thất bại.

Bạn cần ghi nhớ rằng không phải việc gì cũng sẽ đi đúng theo kế hoạch mà sẽ thiên biến vạn hóa, điều quan trọng nhất là bạn phải là người chủ động thích nghi nhanh chóng với hoàn cảnh để tìm ra phương pháp xử lí gãy gọn.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính đối diện với nguy cơ nợ nần bởi bản mệnh dễ sa ngã vào các dự án ngầm "không lãi", vì thế trước khi đổ vốn vào một lĩnh vực nào cũng cần tìm hiểu kĩ càng.

Trên phương diện tình cảm gặp nhiều yếu tố tác động khiến bản mệnh mất niềm tin vào đối phương, có thể trong ngày bạn và người ấy sẽ phải nói ra lời tạm dừng với mối quan hệ này do không còn tìm được tiếng nói chung nữa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.