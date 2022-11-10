Trúng số độc đắc sau 12h ngày 10/11/2022: Thần Tài độ phước, 3 con giáp giàu lên chóng mặt, ôm tay tiền tỷ, mau thành đại gia, sự nghiệp thăng hoa bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 08:45

Vận trình sau 12h trưa ngày 10/11/2022 thêm màu rực rỡ, 3 con giáp này càng chăm càng giàu, có duyên tài lộc, dễ đổi đời nhanh chóng.

Tuổi Hợi

Theo tử v 12 con giáp, người tuổi Hợi thường mang tính cách hiền lành, đôn hậu. Họ rất rộng lượng, thường hay giúp đỡ người khác.

Con giáp sống tự do, tự do và phóng khoáng, do đó tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào kĩ năng và sự siêng năng, chịu khó, con giáp này sớm có được sự nghiệp vững vàng.

Trúng số độc đắc sau 12h ngày 10/11/2022: Thần Tài độ phước, 3 con giáp giàu lên chóng mặt, ôm tay tiền tỷ, mau thành đại gia, sự nghiệp thăng hoa bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điểm đáng quý là con giáp này luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết trong công việc. Bắt đầu từ sau 12h trưa ngày 10/11, người cung hoàng đạo tuổi Hợi có nhân duyên vượng, gặp được người tốt, được quý nhân giúp đỡ.

Con giáp này làm ăn xuôi thuận, có thêm cơ hội kiếm tiền. Nếu nắm bắt được các cơ hội, họ gánh vàng, gánh bạc về nhà, có cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Tuổi Sửu

Bước qua 12h trưa ngày 10/11, tuổi Sửu sẽ tiến xa trong sự nghiệp. Thay vì quẩn quanh mãi trong vùng an toàn, giờ đây họ dám nghĩ dám làm, chấp nhận thử thách. Sự liều lĩnh giúp tuổi Sửu có được những kinh nghiệm quý giá và dần khẳng định được vị thế của mình.

Những người làm ăn kinh doanh cũng rất vượng bởi hoạt động cầu tài diễn ra thuận lợi. Có những thời điểm cơ hội kiếm tiền tới ồ ạt khiến chính tuổi Sửu bị ngợp. Khi ấy, bạn cần tỉnh cáo để chọn ra cơ hội phù hợp nhất.

Trúng số độc đắc sau 12h ngày 10/11/2022: Thần Tài độ phước, 3 con giáp giàu lên chóng mặt, ôm tay tiền tỷ, mau thành đại gia, sự nghiệp thăng hoa bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, sau 12h trưa ngày 10/11 còn là lúc vận đào hoa của tuổi Sửu nở rộ. Người độc thân khi mở lòng sẽ cải thiện được tình trạng hiện tại của mình. Bạn đừng mãi bám vào những tiêu chuẩn khắt khe mình đặt ra kẻo bỏ lỡ mất người phù hợp.

Đối với người đã có đôi có cặp, năm tới là lúc các bạn củng cố mối quan hệ. Nếu tình cảm đã chín muồi thì có thể tiến xa hơn.

Tuổi Mão

Tử vi tuổi Mão là một trong những con giáp lạc quan nên tương lai sẽ ngày một tốt hơn. Sau khi đã trải qua nhiều thăng trầm, người cầm tinh con Mèo trưởng thành hơn và vẫn có thành tựu trong sự nghiệp.

Trúng số độc đắc sau 12h ngày 10/11/2022: Thần Tài độ phước, 3 con giáp giàu lên chóng mặt, ôm tay tiền tỷ, mau thành đại gia, sự nghiệp thăng hoa bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau 12h trưa ngày 10/11, may mắn sẽ vẫn tiếp tục đến với Mão. Mão sẽ không còn phải lo lắng dậy sớm kiếm tiền nữa, thay vào đó cả gia đình sẽ sống sung túc.

Trong vài tháng tới vận thế của người tuổi Mão cũng sẽ thăng tiến vùn vụt. Chẳng mấy chốc, Mão sẽ như cá gặp nước.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bắt đầu từ 6h ngày 9/11/2022: 3 tuổi hốt bạc hốt vàng, vươn tay đốn lộc, THẦN TÀI sát cánh, làm ăn thịnh vượng, giàu ngất ngưỡng

Bắt đầu từ 6h ngày 9/11/2022: 3 tuổi hốt bạc hốt vàng, vươn tay đốn lộc, THẦN TÀI sát cánh, làm ăn thịnh vượng, giàu ngất ngưỡng

Tử vi tiên tri dự báo, từ 6h sáng ngày 9/11, những con giáp này gặp may mắn liên tục, tài lộc hanh thông nên làm gì cũng gặp nhiều thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 10/11/2022 tử vi hàng ngày 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 2 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 3 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 37 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy