Con giáp sống tự do, tự do và phóng khoáng, do đó tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào kĩ năng và sự siêng năng, chịu khó, con giáp này sớm có được sự nghiệp vững vàng.

Theo tử v 12 con giáp, người tuổi Hợi thường mang tính cách hiền lành, đôn hậu. Họ rất rộng lượng, thường hay giúp đỡ người khác.

Con giáp này làm ăn xuôi thuận, có thêm cơ hội kiếm tiền. Nếu nắm bắt được các cơ hội, họ gánh vàng, gánh bạc về nhà, có cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Điểm đáng quý là con giáp này luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết trong công việc. Bắt đầu từ sau 12h trưa ngày 10/11, người cung hoàng đạo tuổi Hợi có nhân duyên vượng, gặp được người tốt, được quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Sửu

Bước qua 12h trưa ngày 10/11, tuổi Sửu sẽ tiến xa trong sự nghiệp. Thay vì quẩn quanh mãi trong vùng an toàn, giờ đây họ dám nghĩ dám làm, chấp nhận thử thách. Sự liều lĩnh giúp tuổi Sửu có được những kinh nghiệm quý giá và dần khẳng định được vị thế của mình.

Những người làm ăn kinh doanh cũng rất vượng bởi hoạt động cầu tài diễn ra thuận lợi. Có những thời điểm cơ hội kiếm tiền tới ồ ạt khiến chính tuổi Sửu bị ngợp. Khi ấy, bạn cần tỉnh cáo để chọn ra cơ hội phù hợp nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, sau 12h trưa ngày 10/11 còn là lúc vận đào hoa của tuổi Sửu nở rộ. Người độc thân khi mở lòng sẽ cải thiện được tình trạng hiện tại của mình. Bạn đừng mãi bám vào những tiêu chuẩn khắt khe mình đặt ra kẻo bỏ lỡ mất người phù hợp.

Đối với người đã có đôi có cặp, năm tới là lúc các bạn củng cố mối quan hệ. Nếu tình cảm đã chín muồi thì có thể tiến xa hơn.

Tuổi Mão

Tử vi tuổi Mão là một trong những con giáp lạc quan nên tương lai sẽ ngày một tốt hơn. Sau khi đã trải qua nhiều thăng trầm, người cầm tinh con Mèo trưởng thành hơn và vẫn có thành tựu trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Sau 12h trưa ngày 10/11, may mắn sẽ vẫn tiếp tục đến với Mão. Mão sẽ không còn phải lo lắng dậy sớm kiếm tiền nữa, thay vào đó cả gia đình sẽ sống sung túc.

Trong vài tháng tới vận thế của người tuổi Mão cũng sẽ thăng tiến vùn vụt. Chẳng mấy chốc, Mão sẽ như cá gặp nước.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.