Từ 20/11 đến 25/11, Thần Tài chiêu mộ thắm thiết: 3 con giáp coi chừng tiền rơi vào đầu, chơi không lộc cũng ùn ùn kéo đến, ngồi mát ăn bát vàng, giàu sang vượng sắc

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Mão luôn chu đáo và có thái độ sống rất lạc quan, có trách nhiệm với mọi người xung quanh.

Trong sự nghiệp, người tuổi Mão có nhiều việc hợp tác với người thân trong gia đình, giúp đôi bên cùng có lợi, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa thu về lợi nhuận tốt cho bản thân và gia đình.

Con giáp này luôn giữ vững quan điểm đề cao giá trị gia đình. Họ quan tâm sát sao đến cha mẹ và những người thân trong gia đình. Tính cách nhân hậu, có hiếu tự nhiên có thể mang lại nhiều điều tốt lành cho con giáp này.

Sự nghiệp của con giáp tuổi Mão trong tương lai cũng rất có triển vọng. Cuộc sống của họ chắc chắn sẽ được cải thiện dần dần nhờ có sự đoàn kết và hòa hợp của gia đình, bè bạn. Càng có tuổi, họ càng được hưởng phúc nhờ các mối quan hệ tốt đẹp, cuộc sống không thiếu thốn gì.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy Thực Thần phù trợ, người tuổi Thân hứa hẹn có một túi tiền rủng rỉnh từ 20/11 đến 25/11. Bạn được nhận mức lương thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Thậm chí, bạn còn được khách hàng thân quen giới thiệu cho nhiều cơ hội đáng quý.

Tình hình tài chính của người làm công ăn lương lại chưa có nhiều biến động. Bạn vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình nhưng còn cần phải tiếp tục thêm một khoảng thời gian nữa. Đừng lo những công sức của mình là uổng phí, bởi lãnh đạo luôn nhìn nhận được những gì bạn đã đóng góp cho tập thể.

Ảnh minh họa: Internet

Kim sinh Thủy, mối quan hệ giữa bản mệnh và người thầm mến tiến triển tốt đẹp. Khoảng cách giữa hai người đang ngày càng được rút ngắn. Bạn có thể mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của mình với đối phương, nhiều khả năng, bạn sẽ nhận được lời đồng ý.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ.

Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.