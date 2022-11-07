Đúng 15h chiều 7/11, 3 con giáp "lọt hố giàu sang", tiền vàng tràn két, kinh doanh đại lợi, vàng thỏi chất núi, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 11:15

Sao may mắn soi chiếu giúp sức làm giàu, những con giáp này có thêm nhiều năng lượng tích cực, chăm chỉ hết nấc, kiếm tiền liên miên vào 15h chiều 7/11 này.

Tuổi Thân

Tử vi vào 15h chiều 7/11 cho thấy tinh thần trách nhiệm của người tuổi Thân được thể hiện khá rõ trong ngày Chính Quan độ mệnh. Bạn chủ động và xông xáo hơn hẳn, nhiều khi cấp trên chưa kịp phân phó thì bạn đã lao vào xử lý vấn đề rất kịp thời vì không muốn mọi người phải tốn thêm thời gian sau này.

Cũng nhờ những điều đó mà đường công danh sự nghiệp của tuổi này tăng tiến không ngừng. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao về năng lực và sự trách nhiệm, có khả năng sẽ được ưu ái cất nhắc hoặc trao thêm cho những trọng trách mới.

Đúng 15h chiều 7/11, 3 con giáp 'lọt hố giàu sang', tiền vàng tràn két, kinh doanh đại lợi, vàng thỏi chất núi, vạn sự hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh cũng cũng mang đến nhiều may mắn trong chuyện tình cảm cho con giáp này. Được người khác mai mối, giới thiệu nên bạn có cơ hội gặp gỡ một số đối tượng khác phái, bạn có thể lọt vào mắt xanh của đối phương và chỉ chờ cái gật đầu của bạn là tiến tới thôi.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn mang tính cách hào phóng, tự lập và hướng ngoại. Con giáp này luôn tự tin vào bản thân và luôn giữ được tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực.

Ngay cả khi gặp khó khăn, con giáp tuổi Thìn vẫn luôn giữ được bình tĩnh, không ngừng tìm những cách khác nhau để giải quyết vấn đề.

Đúng 15h chiều 7/11, 3 con giáp 'lọt hố giàu sang', tiền vàng tràn két, kinh doanh đại lợi, vàng thỏi chất núi, vạn sự hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào 15h chiều 7/11 , tài vận của người tuổi Thìn vượng lên trông thấy. Người làm công ăn lương sẽ nhận được thêm công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi người làm kinh doanh sẽ phát huy được nhiều thế mạnh.

Công việc của con giáp này vào guồng, ngày càng có những bước tiến mạnh mẽ. Họ cũng nhận được nguồn lợi từ những khoản đầu tư trước đó. Người tuổi này cần nắm bắt tốt những cơ hội đến với mình thì sự nghiệp thành công, thu nhập tăng lên không ngừng.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất không quá màu mè, tốt bụng, bản tính thật thà lại tin người nên bị kẻ xấu lợi dụng điểm yếu này hãm hại, bên cạnh đó bản mệnh cũng dễ bị đồng nghiệp chơi xấu khiến tài chính hao hụt.

Vào 15h chiều 7/11, tuổi Tuất nhanh chóng nhận diện được vấn đề, đề cao cảnh giác hơn với những người luôn có thái độ đâm chọc sau lưng. 

Đúng 15h chiều 7/11, 3 con giáp 'lọt hố giàu sang', tiền vàng tràn két, kinh doanh đại lợi, vàng thỏi chất núi, vạn sự hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bởi bản tính vốn hiền lành tốt bụng nên tuổi Tuất không có ý định tính toán hơn thua với những người đó, thậm chí còn cho họ cơ hội sửa đổi, khiến họ tâm phục, khẩu phục.

Phương diện tình cảm tiến triển tốt đẹp, nhất là với những người đã có gia đinh đón nhận tin vui thêm người thêm của. 

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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