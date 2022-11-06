Khắc tinh tới nhà, 3 tuổi dễ vướng vận xui, đau đầu vì tiền, hao tài tốn của, mất trắng sản nghiệp vào 10 ngày tới

Tử vi 12 con giáp cho rằng tuổi Mão sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn trong công việc nếu muốn vươn tới thành công. Những ý kiến bất đồng với lãnh đạo, đồng nghiệp khiến bạn khó có thể bắt tay vào làm việc ngay lập tức. Thậm chí, bạn còn phải tốn thêm thời gian để giải trình với mọi người.

Chuyện tình cảm ít có dấu hiệu cải thiện, dù giữa tuần, đôi bên có vẻ thỏa hiệp với nhau nhưng có lẽ đó là dấu hiệu bằng mặt không bằng lòng. Bản mệnh cần tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân sâu xa cho mọi việc, chớ nên bỏ mặc mọi chuyện được đến đâu thì đến.

Phương diện tài lộc lại có những dấu hiệu đáng mừng. Bạn nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức của mình. Bạn có thể thấy rằng người khác luôn nhận ra sự cố gắng của bạn trong từng việc nhỏ, vì thế đừng bao giờ ngừng cống hiến nhé.

Bạch Hổ chiếu mệnh cảnh báo bản mệnh cần quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân, đừng bắt cơ thể phải làm việc quá sức. Khi tham gia giao thông, bản mệnh cũng cần hết sức chú ý, tránh để xảy ra những sai phạm đáng tiếc.

Tuổi Dần

Tử vi trong 10 ngày tới của 12 con giáp cảnh báo những hung hiểm mà người tuổi Dần có thể phải đối mặt trong ngày bị cục diện Tương Xung án ngữ. Bạn có thể xảy ra xích mích, hiềm khích với người khác vì những quan điểm trái ngược. Đôi bên lời qua tiếng lại khá căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Thái độ nóng nảy của bạn trong ngày này có thể rất dễ làm mất lòng người khác hoặc rước họa vào thân, khiến mọi người xa lánh. Bạn nên điều chỉnh lại trạng thái và kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn trong mọi cuộc tranh luận.

Lại thêm, Mộc – Kim xung khắc lại khiến bản mệnh cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của mình khi không được người ấy thấu hiểu. Dù tình cảm gửi trao nhưng đối phương không trân trọng, không biết rằng bạn đã phải hy sinh rất nhiều để có được ngày bên nhau như hôm nay.

Tuổi Tuất

Công việc bất thuận kéo theo tài lộc của người tuổi Tuất cũng giảm sút. Con giáp này phải chịu nhiều áp lực cùng lúc nên khó tránh khỏi cảm giác muốn buông xuôi, nhưng càng như vậy thì con đường làm giàu càng hẹp lại.

Tình hình kinh doanh, buôn bán trong tháng không mấy khả quan. Tuy có thời điểm doanh thu đạt được cao hơn so với bình thường, nhưng tần suất này thấp, không đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Kinh doanh hay đầu tư nên nhìn về lâu về dài, đừng chỉ chạy theo cái lợi trước mắt mà bất chấp tất cả. Bạn cũng không nên vội vàng tin tưởng vào những lời chào mời, rủ rê bùi tai mà dễ dàng vung tiền ra, đó có thể là cái bẫy ngọt ngào chỉ đợi bạn sa vào.

Các chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng chớ nên xem nhẹ, nhiều khoản nhỏ tích lại thành khoản lớn, bản mệnh cần phải “liệu cơm gắp mắm”, tính toán nhiều hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.