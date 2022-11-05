Từ 12/10 đến 15/10 Âm lịch: Vượng vận Song Hỷ, 3 con giáp nhận lộc bùng cháy, may mắn ngút ngàn, mua rương chất vàng, giàu sang phú quý

Từ 12/10 tới 15/10 âm lịch Sửu được cát tinh mang tới không ít tài lộc. Những người làm kinh doanh sẽ có doanh thu tăng vượt trội trong thời gian ngắn khi Sửu biết phát huy lợi thế của doanh nghiệp mình.

Người làm công ăn lương có nguồn tiền đến từ các khoản như lương, thưởng nóng. Nhờ vậy Sửu có thêm động lực để tập trung và cố gắng hơn cho tương lai.

Một số người có thể thực hiện được những quyết định liên quan đến tiền bạc rất táo bạo. Có con giáp nhận tin vui liên quan đến bất động sản nhờ khoản tiền mình đã tích cóp được.

Với người vẫn đang nỗ lực mà chưa có kết quả như ý cũng đừng vội buồn. Sửu không nên quá xem trọng yếu tố vật chất kẻo tạo thêm áp lực cho bản thân. Chỉ cần kiên trì nỗ lực thì thành quả sớm muộn gì cũng đến.

Giờ tốt trong ngày: 6h - 9h

Con số may mắn: 5, 16

Tuổi Ngọ

Tam Hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi Ngọ. Bản mệnh luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn không nên quá mức nóng vội muốn thể hiện bản thân. Hãy đánh giá đúng tình hình thực tế, suy nghĩ kĩ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng. Sự vội vàng có thể khiến bạn vướng phải rắc rối ngoài ý muốn đấy.

Từ 12/10 tới 15/10 âm lịch, những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 10h

Con số may mắn: 5, 18

Tuổi Thìn

Tam Hợp cục dự báo người tuổi Thìn dễ dàng nhận được tin vui trong chuyện tình cảm. Nhân duyên vô cùng tốt đẹp, người độc thân có người thầm thương trộm nhớ, nếu cảm thấy mình cũng có tình cảm, hãy chủ động “bật đèn xanh” để nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao.

Ảnh minh họa: Internet

Các cặp đôi luôn biết cách thắt chặt tình cảm để gìn giữ mối quan hệ hiện tại. Bí quyết của hai bạn là luôn chia sẻ rõ ràng với nhau mỗi ngày, nhờ vậy tránh được rất nhiều hiểu lầm không đáng có. Hạnh phúc đang có cũng giúp bạn có thái độ tích cực hơn mỗi ngày.

Thiên Ấn cũng cho thấy công việc của bạn diễn tiến theo chiều hướng ngày càng tốt hơn. Nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối nên bản mệnh giải quyết được những khó khăn trước mắt rất tốt. Bản mệnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không khuất phục trước bất kỳ chướng ngại vật nào.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 19h

Con số may mắn: 7, 25

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.