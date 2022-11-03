Chờ qua tuần mới (7/11 -13/11), 3 con giáp đổi vận khởi sắc, tài lộc ùn ùn kéo đến, may mắn bủa vây, hạnh phúc ngập tràn, tiền của tăng vọt, làm ăn đại phát

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 21:20

Bước qua tuần mới, những con giáp này sẽ đón nhận rất nhiều niềm vui, tiền tài, của cải cũng có nhiều dấu hiệu tích cực hơn hẳn.

Tuổi Mão

Trong tuần mới (1/11 -13/11), người tuổi Mão dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân và đón nhận được những bài học hữu ích.

Chờ qua tuần mới (7/11 -13/11), 3 con giáp đổi vận khởi sắc, tài lộc ùn ùn kéo đến, may mắn bủa vây, hạnh phúc ngập tràn, tiền của tăng vọt, làm ăn đại phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân.

Quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h30

Con số may mắn: 12, 25

Tuổi Tuất

Chờ qua tuần mới (7/11 -13/11), 3 con giáp đổi vận khởi sắc, tài lộc ùn ùn kéo đến, may mắn bủa vây, hạnh phúc ngập tràn, tiền của tăng vọt, làm ăn đại phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần mới (1/11 -13/11), cuộc sống của người tuổi Tuất này sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Công việc bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ, cơ hội làm giàu hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc.

Tài chính được cải thiện khiến tinh thần tuổi Tuất thoải mái và phấn chấn hơn, những thay đổi nhỏ trong cuộc sống sẽ giúp ngày tháng tới viên mãn và tốt đẹp. Vận trình đang lên, con giáp đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 10h

Con số may mắn: 40, 2

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy Thiên Tài mang tới cho người tuổi Tý thêm nhiều cơ hội để đón tài lộc về tay. Những người làm công ăn lương ngoài công việc chính còn có cơ may kiếm tiền bên ngoài, mà tuần mới (1/11 -13/11) này thì thu nhập phụ còn có phần nhỉnh hơn thu nhập chính nữa.

Chờ qua tuần mới (7/11 -13/11), 3 con giáp đổi vận khởi sắc, tài lộc ùn ùn kéo đến, may mắn bủa vây, hạnh phúc ngập tràn, tiền của tăng vọt, làm ăn đại phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người buôn bán kinh doanh nhờ sự nhạy bén nên bắt kịp xu hướng, quyết định đầu tư một khoản tiền lớn vào lĩnh vực mới trong khi người khác vẫn chỉ đang tìm hiểu thông tin. Nếu vượt qua được những khó khăn bước đầu này, sự liều lĩnh của bạn sẽ đem tới lợi nhuận khả quan.

Thủy – Hỏa bất dung lại gây ra những trắc trở trên phương diện tình cảm của bản mệnh. Con giáp này vẫn chưa tìm được người tâm đầu ý hợp nên đành ngậm ngùi chấp nhận cô đơn. Tình yêu không thể gượng ép, rồi bản mệnh sẽ gặp được một nửa phù hợp với mình, vì thế đừng quá buồn và nản lòng nhé.

Giờ tốt trong ngày: 14h - 16h

Con số may mắn: 35, 5

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 tuổi có căn phú quý, Thần Phật độ trì từ tháng 11 đến hết năm 2022 giàu sang nứt vách, vốn 1 lời 10, tài khoản rủng rỉnh tiền tỷ

3 tuổi có căn phú quý, Thần Phật độ trì từ tháng 11 đến hết năm 2022 giàu sang nứt vách, vốn 1 lời 10, tài khoản rủng rỉnh tiền tỷ

Tử vi cho thấy những con giáp này sẽ có số vận vương giả hơn rất nhiều từ tháng 11 đến cuối năm 2022, nhờ đó mà bạn cũng làm ăn lên phơi phới, thu tiền đến mỏi tay.

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