Từ 6 - 10/10 âm lịch: 3 con giáp vượng vận quý nhân, làm ăn hồng phát, tiền của tăng mạnh, đổi đời giàu sang

Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì khả năng nhận tiền hoa hồng là rất cao. Hãy coi đây là bước đệm để thăng tiến trong tương lai.

Từ 6/10 đến 10/10 âm lịch rất may mắn đối với người tuổi Mão, trên cả phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn không chỉ kiếm cho mình một khoản tiền dư dả mà còn khẳng định được vị thế của mình, dù làm ở bất kì lĩnh vực nào.

Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Bạn có thể sẽ phải hơi bận rộn một chút, song bỏ ra bao nhiêu công sức thì ắt nhận được bấy nhiêu thành quả.

Từ 6/10 đến 10/10 âm lịch, người tuổi Dậu có nguồn thu nhập khá dồi dào, bạn không gặp vấn đề gì liên quan tới tiền bạc trong thời gian này. Tuy nhiên, đừng để tính cách phóng khoáng của bạn khiến bạn chi tiêu hoang phí, không có kế hoạch. Lúc này bạn càng cần có kế hoạch tài chính rõ ràng để tiền bạc ngày càng dôi dư.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn rất việc giỏi giữ hòa khí cho các thành viên trong gia đình, thậm chí bạn là chỗ dựa tinh thần cho họ khi cần. Lúc này, một số người đang rất cần có bạn để được tâm sự, chia sẻ.

Hôm nay, về cơ bản, sức khỏe của tuổi Dậu khá tốt, ổn thỏa cả về thể chất lẫn tinh thần. Những lúc rảnh rỗi, bản mệnh nên tham gia một số hoạt động ngoài trời để tăng cường sức khỏe, sự dẻo dai và giúp tinh thần tươi mới hơn.

Tuổi Tuất

Từ 6/10 đến 10/10 âm lịch, cuộc sống của người tuổi Tuất này sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Công việc bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ, cơ hội làm giàu hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tài chính được cải thiện khiến tinh thần tuổi Tuất thoải mái và phấn chấn hơn, những thay đổi nhỏ trong cuộc sống sẽ giúp ngày tháng tới viên mãn và tốt đẹp. Vận trình đang lên, con giáp đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.