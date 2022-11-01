Phật Tổ che chở, Sổ Nam Tào chấm định: Càng về cuối năm 3 tuổi này càng giàu sang phú quý, phất lên như vũ bào, tiền tài kéo đến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 19:45

Ơn trên độ mệnh, những con giáp này vượng vận kim quý, càng về cuối năm càng có nhiều lộc, nhận nhiều may mắn, tiền tài.

Tuổi Dần

Tuổi Dần thường thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của người tuổi Dần không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Phật Tổ che chở, Sổ Nam Tào chấm định: Càng về cuối năm 3 tuổi này càng giàu sang phú quý, phất lên như vũ bào, tiền tài kéo đến ầm ầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng càng về cuối năm, tuổi Dần càng có khả năng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Trên con đường tài lộc, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Người tuổi Sửu sống thực tế, không mơ mộng và không ngừng nỗ lực, cố gắng để đạt được nhiều mà mình mong muốn.

Trong cuộc sống, nhiều người cho rằng tuổi Sửu sống khổ vì không biết hưởng thụ, nhưng trên thực tế họ là những người biết nhìn xa trông rộng, biết tích lũy từng ngày để có thể đạt được điều lớn lao hơn.

Tuy nhiên, vì vận may chưa tới nên cuộc sống tuổi Sửu vẫn giậm chân tại chỗ.

Phật Tổ che chở, Sổ Nam Tào chấm định: Càng về cuối năm 3 tuổi này càng giàu sang phú quý, phất lên như vũ bào, tiền tài kéo đến ầm ầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, càng về cuối năm 2022, tuổi Sửu sẽ khổ tận cam lai, tức là những gì khó khăn trắc trở đều sẽ qua hết và thay vào đó là những cơ hội mới, những hy vọng mới, giúp cuộc sống tuổi Sửu ngày càng tốt hơn.

Đặc biệt từ tháng 12 tới đây, tuổi Sửu sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Những tháng cuối năm, từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên đều suôn sẻ, tốt lành.

Dự kiến, trong năm nay, tuổi Sửu có khả năng đổi đời, tài vận kiếm được dư dả sống hết năm sau.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là một trong những con giáp tốt số, được Thần Tài chiếu cố, dễ dàng đạt được thành công hơn người.

Đặc biệt, với những người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ. Người đầu tư cũng tìm được những dự án tốt, mang lại lợi nhuận cao.

Phật Tổ che chở, Sổ Nam Tào chấm định: Càng về cuối năm 3 tuổi này càng giàu sang phú quý, phất lên như vũ bào, tiền tài kéo đến ầm ầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương có sự chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ nên được cấp trên và đồng nghiệp hết sức tin tưởng.

Con giáp này luôn đảm nhận những vị trí quan trọng, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty và bản thân. Trong thời gian tới, tuổi Ngọ nắm chắc cơ hội tăng lương, thăng tiên chức

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 6h sáng Chủ Nhật (30/10): 3 con giáp khởi vận tụ tài, làm chơi ăn thật, vàng thỏi chất núi, kinh doanh lãi "cực mạnh", tài lộc ùn ùn kéo tới

Từ 6h sáng Chủ Nhật (30/10): 3 con giáp khởi vận tụ tài, làm chơi ăn thật, vàng thỏi chất núi, kinh doanh lãi "cực mạnh", tài lộc ùn ùn kéo tới

Ngày cuối tuần rực lửa may mắn giúp 3 con giáp này sự nghiệp thêm phần hanh thông, kinh doanh muôn phần thuận lợi, lời lãi tăng cao.

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