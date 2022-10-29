3 tuổi phất lên như vũ bão trước Rằm tháng 10 âm lịch: Nhận mưa lộc trời, vươn tay hái vàng thu bạc, tiền của chất núi, làm ăn đại vượng, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 14:35

Trước rằm tháng 10 Âm lịch, những con giáp này sẽ đón nhận niềm vui liên tiếp, tiền sinh ra tiền, làm ăn ngày một tăng tiến.

Tuổi Thân

3 tuổi phất lên như vũ bão trước Rằm tháng 10 âm lịch: Nhận mưa lộc trời, vươn tay hái vàng thu bạc, tiền của chất núi, làm ăn đại vượng, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước rằm tháng 10 Âm lịch, công việc của tuổi Thân dễ gặp nhiều may mắn, có điềm báo thăng quan tiến chức. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cộng với năng lực làm việc tốt nên bản mệnh có thể dễ dàng giành được mục tiêu đề ra.

Vận trình tình cảm cũng chuyển biến tích cực. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có cơ hội gặp được đối tượng khá ưng ý. Điều đáng mừng là cả hai đều có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Hạnh phúc đã nằm trong tầm tay, bản mệnh nhất định phải nắm lấy.

Tuổi Dậu

3 tuổi phất lên như vũ bão trước Rằm tháng 10 âm lịch: Nhận mưa lộc trời, vươn tay hái vàng thu bạc, tiền của chất núi, làm ăn đại vượng, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, người tuổi Dậu có đầu óc nhạy bén, linh hoạt và hoạt bát. Trước rằm tháng 10 Âm lịch, công việc bắt đầu khởi sắc, dù gặp khó khăn cũng có thể giải quyết được.

Con giáp này rất dám nghĩ dám làm, có chí hướng theo đuổi sự giàu có. Trong những ngày tới đây, họ sẽ phát huy tốt hơn năng lực của mình, làm việc siêng năng chăm chỉ và gặt hái được kết quả mỹ mãn. Người tuổi Dậu có sức chịu đựng và tính kiên trì đáng kinh ngạc, đến thời cơ sẽ kiếm được nhiều tiền, đời sống vật chất không ngừng được cải thiện.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường thân thiện, hòa đồng. Xung quanh họ có nhiều bạn bè, không thiếu quý nhân. Con giáp này sống chân thành, sẵn lòng giúp đỡ mọi người khi khó khăn.

Cũng vậy mà càng về sau, họ dễ gặp được phúc báo, mưu sự tất thành. Ngay cả những lúc gặp khó khăn, con giáp này vẫn giữ được tinh thần lạc quan, tích cực, luôn tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Họ biết cách truyền cảm hứng và động viên những người xung quanh mình.

3 tuổi phất lên như vũ bão trước Rằm tháng 10 âm lịch: Nhận mưa lộc trời, vươn tay hái vàng thu bạc, tiền của chất núi, làm ăn đại vượng, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trước rằm tháng 10 Âm lịch, sự nghiệp của họ ổn định. Con giáp này gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Người làm kinh doanh cũng mát tay, thuận buồm xuôi gió.

Những người làm công ăn lương có thể đạt được thành tích nổi bật, được nhiều người nể phục. Họ sẽ được lãnh đạo đề bạt và có cơ hội đạt được những thành công vang dội trong tương lai.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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