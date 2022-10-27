Tổ Tiên độ mệnh, Thần tiên tri dự đoán "ông hoàng xổ số" gọi tên 3 con giáp "khui kho vàng" Thần Tài, trúng độc đắc tiền tỷ, giàu sang chạm đỉnh, may mắn tột độ vào 3 ngày cuối tháng 10

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 19:20

Vào 3 ngày cuối cùng của tháng 10 dương lịch, những con giáp này sẽ vượng vận phú quý, giàu sang lên hẳn thời gian trước đó.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi lý trí, cho dù có phát sinh bất cứ tình huống gì cũng đều rất điềm tĩnh, bình tĩnh, không nóng vội nên làm việc gì cũng chắc chắn, chu toàn.

Chính vì thế, con giáp này hiếm khi mắc những sai sót lớn trong cuộc sống và cho dù có vấp phải thị phi cũng sẽ tự dựa vào bản thân để giải quyết vấn đề. Vào 3 ngày cuối cùng của tháng 10 dương lịch, sự nỗ lực của con giáp này càng được đền đáp xứng đáng. 

Tổ Tiên độ mệnh, Thần tiên tri dự đoán 'ông hoàng xổ số' gọi tên 3 con giáp 'khui kho vàng' Thần Tài, trúng độc đắc tiền tỷ, giàu sang chạm đỉnh, may mắn tột độ vào 3 ngày cuối tháng 10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào 3 ngày cuối cùng của tháng 10 dương lịch, tuổi Mùi rất dễ có tiền từ những khoản bất ngờ mà không bao giờ nghĩ tới, Vận đỏ về xổ số có thể là một tróng số đó, bạn có thể nhận khoản tiền khủng từ việc trúng độc đắc do may mắn.

Người tuổi Mùi liên tiếp thành công trong công việc, tạo được vị thế riêng trong lĩnh vực đang làm việc. Cùng với đó là nguồn thu nhập khổng lồ giúp con giáp này sẽ có được cái tết Quý Mão ấm nó, giàu có.

Tuổi Sửu   

Tử vi nói rằng con đường tài lộc của người tuổi Sửu có nhiều dấu hiệu may mắn. Nhờ có Thiên Tài chiếu cố, con giáp này có thể nhanh chóng phất lên nhờ nghề tay trái hoặc nhận được thành quả tốt đẹp, xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra trong suốt thời gian qua.

Tổ Tiên độ mệnh, Thần tiên tri dự đoán 'ông hoàng xổ số' gọi tên 3 con giáp 'khui kho vàng' Thần Tài, trúng độc đắc tiền tỷ, giàu sang chạm đỉnh, may mắn tột độ vào 3 ngày cuối tháng 10 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bản mệnh cần tránh tiêu xài hoang phí vì tiền nhiều đến đâu mà không biết giữ thì cũng sẽ cạn kiệt.

Vào 3 ngày cuối cùng của tháng 10 dương lịch là thời cơ vàng của bản mệnh, bạn dễ kiếm được tiền của từ nhiều nguồn khác nhau mà môt trong số đố có thể là do trúng số độc đắc vài tỷ.

Vào 3 ngày cuối cùng của tháng 10 dương lịch, con giáp này không nên giữ các cảm xúc tiêu cực trong lòng. Những điều đang khiến bản mệnh khó chịu nên được chia sẻ với người thân, bạn bè đáng tin cậy. Có như vậy, tuổi Sửu sẽ sớm tìm được phương hướng tháo gỡ và được giải tỏa tâm lý.

Tuổi Hợi

Đường sự nghiệp có Chính Quan tương trợ nên Hợi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi đó. Người ngoài cho rằng bạn gặp may nhưng thực chất nó chính là sự cố gắng nỗ lực rất nhiều từ trước đó. Chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng bận rộn nhưng đem lại niềm vui cho bạn.

Tổ Tiên độ mệnh, Thần tiên tri dự đoán 'ông hoàng xổ số' gọi tên 3 con giáp 'khui kho vàng' Thần Tài, trúng độc đắc tiền tỷ, giàu sang chạm đỉnh, may mắn tột độ vào 3 ngày cuối tháng 10 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dựa vào tử vi vào 3 ngày cuối cùng của tháng 10 dương lịch nhận thấy đường tài lộc vượng phát, có thể là do các khoản đầu tư sinh lời, ký kết được hợp đồng lớn hoặc may mắn trúng thưởng. Một số bạn đang nảy sinh ý tưởng đầu tư cho hàng hóa, hợp tác kinh doanh trong đầu, bạn vô cùng thông minh và linh hoạt.

Cục diện Kim sinh Thủy đem tới sự may mắn cho con giáp này. Bạn đón nhận tin vui trong chuyện tình cảm, người đang yêu đừng để những lý do nhưng tuổi tác không hợp nhau trở thành rào cản ngăn cách hai người. Hợi có bạn bè tốt và chất lượng, tuy ít nhưng rất hiểu nhau.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bắt đầu từ ngày mai 26/10/2022: 3 con giáp bơi qua bể khổ, vực dậy làm giàu, xóa hết nợ nần, ăn nên làm ra, toàn gia đại phát

Bắt đầu từ ngày mai 26/10/2022: 3 con giáp bơi qua bể khổ, vực dậy làm giàu, xóa hết nợ nần, ăn nên làm ra, toàn gia đại phát

Đi qua những ngày bươn chải khó khăn, từ ngày mai 26/10/2022, những con giáp này sẽ vực dậy làm giàu nhanh chóng, chuyển mình thay vận bứt phá.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 4 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'