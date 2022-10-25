Chỉ trong 2 tuần đầu tháng 10 Âm lịch: 3 con giáp rơi trúng hố vàng, Thần Tài chiếu mệnh sang giàu, buôn may bán đắt, lộc lá ngập tràn

Tuổi Tuất vốn là con giáp chăm chỉ, trung thành, chịu thương chịu khó, nếu là lãnh đạo sẽ là một con hổ dẫn đầu đội quân, tinh anh và giỏi giang. Nếu là nhân viên thì cũng là một nhân viên ưu tú, hết mình với công việc.

Đừng quá lo lắng, theo tử vi 12 con giáp, trong 2 tuần đầu tháng 10 Âm lịch những người tuổi này tránh được thương sát từ Thương Quang giáng họa thay vào đó là Tỷ Kiên cứu vớt giúp họ dễ dàng vượt qua cơn sốt tài chính của chính mình. Những mối lo trước đó cũng giảm nhẹ dần, đi cùng đó là những tín hiệu tích cực của chính tài.

Thế nhưng tự bản thân họ cảm thấy rằng đây là một năm đầy thách thức, bởi sự hoạt động mạnh của sao Thái Bạch làm cản trở sự nghiệp cũng như con đường tài vận của họ. Việc kiếm ra tiền nhưng lại luôn phải chi tiêu cho những việc không chính đáng khiến con giáp này vô cùng hoang mang.

Là một con giáp có vận đào hoa nhưng lại cũng luôn đau đầu vì tình, đến thời điểm này Tuất hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm tiến bước cùng người mình yêu thương.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn là những người mạnh mẽ và có tính cách kiên định, luôn đề cao cái tôi cá nhân. Thời gian trước, bạn đã rất chăm chỉ làm việc và cố gắng vượt qua mọi khó khăn thì từ giờ đến cuối năm sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ chuyển biến tích cực, nếu như không muốn nói là thăng hoa. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 tuần đầu tháng 10 Âm lịch, tài lộc của người tuổi Thìn sẽ tăng vọt, bạn sẽ có một bước chuyển mình mạnh mẽ và thoát khỏi những điều xui xẻo.

Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng, Tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn trong 2 tuần đầu tháng 10 Âm lịch. Con giáp này vượng tình vượng cả tài. Nhờ Thái Âm nhập mệnh, tuổi Mão đón nhận nhiều tín hiệu tích cực trong chuyện tình cảm. Người đã có đôi có cặp sẽ càng thêm gắn bó.

Sự nghiệp của tuổi Mão phát triển thuận lợi dựa trên các mối quan hệ xã hội rộng mở. Sao Thái Âm cũng mang đến nhiều cơ hội hợp tác và làm ăn cho bản mệnh. Nhờ đó, tuổi Mão có thể tạo ra những thách tích đáng kể, được cấp trên đánh giá cao.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.